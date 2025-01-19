Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Житель Алешек получил ранения при обстреле ВСУ в Херсонской области
В Алешках мирный житель ранен при артиллерийском ударе ВСУ
В результате украинского артиллерийского удара в Алешках Херсонской области ранен мирный житель, за сутки украинская армия нанесла 36 ударов по левому берегу Днепра, поразив десять населенных пунктов.
В результате артиллерийского удара, нанесенного украинскими вооруженными силами по городу Алешки, ранения получил мирный житель, передает РИА «Новости». За прошедшие сутки украинская армия совершила 36 артиллерийских обстрелов по территории на левом берегу Днепра в Херсонской области.
По словам представителя оперативных служб, атакам подверглись населенные пункты Алешки, Новая Каховка, Каиры, Подстепное, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека, а после обстрела автозаправки в Новой Каховке погиб оператор.