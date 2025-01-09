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Два человека погибли при обстрелах Херсонской области
Сальдо сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле ВСУ в Херсонской области
В результате обстрелов сел Абрикосовка и Подо-Калиновка Херсонской области погибли два человека и шесть получили ранения, они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
Как сообщает ТАСС, обстрелы населенных пунктов Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области привели к гибели двух мирных жителей. Шесть человек получили ранения и были доставлены в больницы, где им оказывают медицинскую помощь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо уточнил, что артиллерийские обстрелы, по его мнению, были целенаправленными атаками на гражданские объекты. При этом он отметил, что, вероятно, обстрелы вели люди, не владеющие ни украинским, ни русским языками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне, который находится под контролем ВСУ, ранее произошли взрывы.