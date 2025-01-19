Грузовики с помощью для Газы въехали на КПП «Рафах»

Грузовики с гуманитарной помощью для Газы пересекли КПП «Рафах» на границе с Египтом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для сектора Газа въехали на территорию пункта пропуска «Рафах», сообщает ТАСС. Этот КПП на границе с Египтом прекратил свою работу в мае 2024 года. Источник информации, египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», отметил, что движение грузовиков через КПП возобновилось с целью оказания помощи жителям Палестины.

Кроме гуманитарной помощи, планируется эвакуация раненых палестинцев. Этих пострадавших примут на лечение в египетские больницы. По имеющейся информации, минимум шесть грузовиков перевозят топливо для сектора Газа. поддержки местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине прекратилось огонь в Газе, что было подтверждено вступлением в силу соответствующего соглашения, также сообщалось, что в результате израильского обстрела в секторе Газа погибли восемь человек, и из-за сделки с ХАМАС министр Израиля подал в отставку.