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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    16 комментариев
    18 января 2025, 22:20 • Новости дня

    Иран показал подземную базу для военных кораблей

    КСИР Ирана раскрыл подземную базу с выходами в Персидский залив

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий ВМС КСИР Ирана Алиреза Тангсири продемонстрировал подземную базу, расположенную на глубине 500 метров, с системой тоннелей и выходами к Персидскому заливу.

    Иранская гостелерадиокомпания опубликовала видеосюжет о подземной базе, предназначенной для размещения военных кораблей и катеров, сообщает ТАСС. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири описал сооружение как «хорошо защищенный подземный город кораблей».

    База расположена на побережье Персидского залива и имеет сложную систему протяженных тоннелей. Глубина расположения достигает 500 метров. База оснащена несколькими выходами в Персидский залив, что позволяет быстро спустить корабли на воду.

    По словам главы Корпуса Хосейна Салами, количество кораблей на этой базе составляет лишь часть от всего военно-морского флота КСИР. Салами подчеркнул, что новая база укрепит возможности Ирана противодействовать угрозам, исходящим и из-за пределов Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран обсудили шаги по введению безвизового режима. Договор о стратегическом партнерстве между странами включает обязательство не помогать агрессору при нападении на одну из сторон. Россия сможет начать поставки газа Ирану от 2 млрд кубометров в год в случае строительства газопровода.

    18 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Сирия запретила импорт из России, Ирана и Израиля

    Al Araby: Сирийское правительство запретило ввоз товаров и въезд граждан из Ирана и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия ввела запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничила въезд граждан последних двух стран, с возможной конфискацией таких товаров на контролируемых пунктах, сообщили в сирийских Минфине, Главном управлении сухопутных и морских портов и аэропортах.

    Сирия запретила ввоз товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд граждан из Ирана и Израиля. Министерство финансов страны объявило о новых полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов, запрещающих израильтянам и иранцам въезжать в Сирию, передает Ura.Ru.

    Издание Al Araby уточняет, что товары из перечисленных стран подлежат конфискации. Запрет на импорт израильских товаров действовал в Сирии уже много лет, и теперь он расширен на два других государства. Эта мера предпринята для усиления контроля над экономическим взаимодействием с данными странами.

    Сирийские власти также отметили важность соблюдения новых правил как частью более широкой стратегии экономической безопасности. При этом запрет на ввоз товаров из России является новым шагом, о котором ранее не сообщалось в таких масштабах.

    Ранее глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани выразил надежду на возвращение страны в Лигу арабских государств.

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о возможном ослаблении позиций России в Африке из-за ситуации в Сирии.

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    18 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились

    Генерал-майор ФРГ отметил рост запасов оружия и военной техники у России

    Генерал-майор ФРГ ометил, что запасы оружия в России увеличились
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг отметил, что запасы российских вооружений продолжают увеличиваться, и подчеркнул отсутствие уверенности в намерениях России начать войну.

    Генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг, руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии, признал, что запасы на российских оружейных складах увеличиваются, передает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

    Фройдинг отметил рост числа танков, боеприпасов, ракет и беспилотников у российской армии. Он добавил: «Производство растет, запасы на складах растут». При этом генерал-майор подчеркнул, что нет уверенности в том, что Россия планирует агрессию, однако отметил, что Москва «явно создает предпосылки для этого».

    Издание Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в силовых кругах, сообщает, что Россия, несмотря на кадровые и материальные потери на Украине, во многом компенсирует их и наращивает резервы на определенных направлениях.

    Помимо этого председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии Германии (СвДП) также признала наличие «впечатляющей численности войск и разнообразной мощной техники» у России.

    Украинские военные начальники продолжают оценивать оперативно-стратегическую обстановку как сложную. Так, 19 декабря 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Британии адмиралом Тони Радакином сообщил о «чрезвычайно сложной» ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что канцлер Олаф Шольц не блокирует новый пакет военной помощи Украине, хотя процесс согласования в правительстве еще не завершен. Германия передала Украине первую из 54 запланированных самоходных артиллерийских установок RCH 155.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    18 января 2025, 12:09 • Новости дня
    При стрельбе у Верховного суда в Тегеране убиты двое судей

    IRNA: Двое судей убиты при стрельбе у Верховного суда в Тегеране

    При стрельбе у Верховного суда в Тегеране убиты двое судей
    @ Walter G. Allgoewer/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    У здания Верховного суда в Тегеране была совершена стрельба, в результате которой погибли двое судей и один получил ранения, сообщает агентство IRNA.

    В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. В результате нападения погибли двое судей, а еще один получил ранения, передает ТАСС.

    По предварительной информации, нападавший открыл огонь по судьям, которые выходили из здания суда. Имя и мотивы стрелка пока не раскрываются. Несмотря на оперативную работу полиции, ему удалось скрыться с места преступления.

    Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые ведут расследование. Власти страны рассматривают произошедшее как террористический акт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в столице Чада Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, в связи с чем центр города оказался под военным контролем.

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    18 января 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Отказ США принудит Украину к переговорам

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о принуждении Киева к переговорам из-за отказа США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прекращение помощи США заставит Украину начать диалог с Россией, так как это приведет к внутреннему ослаблению страны и сделает переговоры неизбежными.

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки со стороны США может вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает ТАСС.

    Джонсон полагает, что Дональд Трамп, если вовлечется в ситуацию, сможет завершить конфликт, просто прекратив поддержку Киева. Он считает, что после этого Украина начнет разрушаться изнутри, что сделает переговоры с Россией неизбежными.

    «Трамп сможет закончить войну очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: «Больше вы не получите денег, с этим покончено». Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», – сказал Джонсон.

    Кроме того, бывший аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что Трамп не будет его союзником и не поддержит его «аферы и жадность». По мнению Джонсона, Зеленскому не следует рассчитывать на продолжение нынешней поддержки в случае победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию.

    Президент США Джо Байден заявил, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО. 

    Согласно рассекреченным документам, администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.

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    18 января 2025, 07:48 • Новости дня
    ПВО России сбила 46 украинских беспилотников за ночь

    Российские войска ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

    Как сообщает ТАСС, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами России. В Минобороны РФ уточнили, что 18 из них были сбиты над Брянской областью, 11 – над Курской, 7 – над Калужской, 5 – над Тульской, 3 – над Белгородской и 2 – над Воронежской областями.

    Операция по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов прошла в ночное время, что подчеркивает эффективность российских систем противовоздушной обороны. По словам представителей ведомства, все дроны были успешно обнаружены и уничтожены без причинения ущерба гражданской инфраструктуре.

    Силы ПВО продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, обеспечивая безопасность воздушного пространства над территорией страны и предотвращая потенциальные угрозы. Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал важность непрерывного усиления этого направления как одного из ключевых в обеспечении национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотников, один из которых упал на нежилое строение, а в Смоленской области пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что предотвратило жертвы и разрушения.

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    18 января 2025, 03:01 • Новости дня
    РЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью

    Средства РЭБ пресекли атаку пяти украинских дронов над Починковским районом Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.

    Как сообщает ТАСС, силы радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России успешно подавили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью. Информация была озвучена губернатором региона Василием Анохиным в его телеграм-канале.

    Василий Анохин отметил, что атака дронов была пресечена в Починковском районе, а благодаря действиям российских сил на земле не было жертв и разрушений. Этот инцидент подтверждает эффективность средств РЭБ в защите территории.

    Пока нет информации о дальнейших последствиях инцидента или о возможных дополнительных мерах безопасности, принимаемых в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и жители могут быть спокойны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над этой областью в течение 35 минут, а воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями.

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    18 января 2025, 01:14 • Новости дня
    В киевских школах дети начали играть в принудительную мобилизацию

    В киевских школах учителей напугала игра детей в принудительную мобилизацию

    Tекст: Денис Тельманов

    В киевской школе дети играли в «военкомов», имитируя методы мобилизации и применяя силовые захваты, что вызвало беспокойство среди учителей и родителей.

    В одной из киевских школ дети начали играть в военкомов, применяя друг на друге силовые приемы. В телеграм-канале издания «Страна» была опубликована фотокопия сообщения учителя из чата с родителями, в котором он призывал провести беседу о последствиях подобных игр. Учитель отметил, что во время перемены дети пытались воспроизвести захваты, имитируя работу территориальных центров комплектования, и один из моментов чуть не закончился травмой.

    На фоне общенациональной мобилизации, объявленной на Украине с февраля 2022 года, в телеграм-каналах и социальных сетях регулярно появляются кадры, где сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах. Этот метод получил название «бусификация», что стало словом 2024 года, согласно онлайн-словарю украинского языка и сленга «Мыслово».

    Власти Украины прилагают все усилия, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от службы. Различные видео, демонстрирующие силовую мобилизацию, часто публикуются в социальных сетях, показывая конфликты граждан с военкомами. Военкоматы активизировали рейды по общественным местам, что вызывает рост напряженности среди населения, а мужчины стремятся покинуть страну, иногда рискуя жизнью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября украинские студенты-мужчины обязаны проходить базовую военную подготовку, отказ от которой ведет к отчислению из вуза, в то же время Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий украинским женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет исключительно по собственному желанию, а украинская армия разлагается из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО.

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    18 января 2025, 15:41 • Новости дня
    Россия и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения

    Россия и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об избежании двойного налогообложения

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и ОАЭ согласовали проект соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, документ был парафирован в Дубае делегациями обеих стран для создания благоприятной налоговой базы, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    Россия и Объединенные Арабские Эмираты завершили финальный раунд переговоров по соглашению об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, передает ТАСС.

    Проект документа был парафирован в Дубае заместителем министра финансов России Алексеем Сазановым и его эмиратским коллегой Юнисом Хаджи аль-Хури.

    Данное соглашение направлено на создание благоприятной налоговой базы для инвестиций и устранение налоговых барьеров, препятствующих деятельности инвесторов.

    Аль-Хури отметил, что переговоры – часть усилий по улучшению инвестиционного климата и по устранению налоговых препятствий для физических и юридических лиц в обеих странах.

    Эмиратский чиновник подчеркнул, что соглашение обеспечит «четкую и стабильную правовую базу», которая будет поддерживать инвесторов и стимулировать торговый обмен. Оно обещает привлечение как иностранных, так и внутренних инвестиций, способствуя экономическому росту и открывая новые возможности для сотрудничества в различных областях.

    Россия и ОАЭ  заключили соглашение о налогообложении дохода от инвестиций в 2011 году. В 2022 году Россия предложила пересмотреть налоговые соглашения с дружественными странами, включая ОАЭ, на фоне планов по введению налога на прибыль организаций в Эмиратах.

    Соглашение об избежании двойного налогообложения станет актуальным в свете изменений в налоговой политике ОАЭ. 1 июня 2023 года страна ввела федеральный корпоративный налог на прибыль в размере девяти процентов для среднего и крупного бизнеса. Однако компании с годовой выручкой, не превышающей 375 тыс. дирхамов (около 102 тыс. долларов), по-прежнему освобождены от налогообложения. Эти изменения не затрагивают благотворительные организации, инвестиционные фонды, госкорпорации и предприятия, занимающиеся добычей природных ресурсов.

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    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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    18 января 2025, 17:19 • Новости дня
    Хуситы атаковали здание Минобороны Израиля

    Хуситы нанесли ракетный удар по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

    Tекст: Евгения Караваева

    Хуситы заявили, что поразили здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету «Зульфикар».

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» в Йемене заявили, что нанесли ракетный удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа отметил, что для атаки использовалась баллистическая ракета «Зульфикар».

    Сариа уточнил, что удар был нацелен на министерство обороны в «оккупированном районе Яффо». Свое заявление он сделал в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah. На данный момент нет подтверждений или опровержений этой информации со стороны израильских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  ранее хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно.

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    18 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Стармер объявил о переговорах Британии и Польши по оборонному соглашению

    Британия и Польша начали переговоры о двустороннем соглашении в сфере обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания и Польша начали переговоры о новом соглашении в области безопасности и обороны, которое должно охватывать все аспекты угроз.

    Великобритания и Польша начали переговоры о заключении нового соглашения в сфере безопасности и обороны, передает ТАСС. Глава британского правительства Кир Стармер объявил об этом на пресс-конференции в Варшаве, совместно с польским премьером Дональдом Туском.

    Стармер заявил: «Я рад объявить, что сегодня мы договорились начать переговоры о заключении между Великобританией и Польшей нового двустороннего соглашения в сфере обороны и безопасности, которое будет затрагивать все аспекты угроз, с которыми мы сталкиваемся, и оговаривать шаги, необходимые для того, чтобы им противостоять». Он подчеркнул, что в числе прочего будет укреплено сотрудничество между предприятиями военно-промышленного комплекса двух стран.

    За последние три года Великобритания заключила с польскими предприятиями оборонные контракты на сумму 8 млрд фунтов стерлингов. Стармер также упомянул об открытии в Бристоле офиса для оснащения польских вооруженных сил системами ПВО нового поколения стоимостью 4 млрд фунтов.

    Британский премьер подчеркнул намерения Лондона и Варшавы укрепить сотрудничество в борьбе с нелегальной иммиграцией, что станет еще одним важным аспектом будущего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через создание военных баз и поддержку вооружений, Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину и обучать украинцев в Сандхерсте, а депутат Александр Дубинский выразил мнение о беспомощности западных миротворцев на Украине.

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    18 января 2025, 02:32 • Новости дня
    Два беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений.

    Как сообщает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Об этом на своем телеграм-канале проинформировал глава региона Александр Богомаз.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», – заявил Богомаз. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал и никаких разрушений не произошло.

    Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте событий, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые проверки.

    Ранее, в 00:54 мск, Богомаз уже сообщал об уничтожении еще двух беспилотников в небе над Брянской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью в течение 35 минут. Воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями. В результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа пострадала женщина, получив осколочное ранение грудной клетки.

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    18 января 2025, 06:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять беспилотников в Тульской области

    В Тульской области силами ПВО и РЭБ уничтожены пять беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы в Тульской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА», – написал Миляев. Он также добавил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется, однако ситуация находится под контролем властей.

    Силы ПВО и РЭБ продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить возможные угрозы от беспилотников. Губернатор подчеркнул, что жители региона могут быть уверены в безопасности, несмотря на сохраняющиеся риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области, один из которых упал на нежилое строение, при этом пострадавших не было. Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения. Российские силы противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью, избежав жертв и разрушений.

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    18 января 2025, 00:55 • Новости дня
    ВСУ нанесли восемь ударов по ДНР за сутки

    В ходе обстрелов ВСУ по ДНР пострадали пять мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за последние сутки были ранены пять мирных жителей, сообщает администрация главы и правительства ДНР.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли восемь ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Атаки привели к ранениям пяти мирных жителей. Данная информация была предоставлена управлением по документированию военных преступлений Украины, функционирующим при администрации главы и правительства ДНР.

    Сообщается, что удары были сосредоточены на горловском направлении. Украинские подразделения выпустили в общей сложности 11 снарядов по территории республики. При этом отмечается, что обстрелы привели к значительным разрушениям инфраструктуры в атакуемых районах, однако подробности о материальных потерях пока не раскрываются.

    Ранее представители ДНР неоднократно заявляли о наращивании интенсивности обстрелов со стороны украинских вооруженных сил, что создает серьезные угрозы для мирных жителей и инфраструктуры региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства Джо Байдена; в ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Киевский режим предпринял массированную попытку ракетного удара по Брянской области, но все цели были успешно уничтожены силами ПВО, пострадавших нет. Четверть атак украинских беспилотников за пределами зоны спецоперации пришлась на Белгородскую область, где в 2024 году, по данным Минобороны, было сбито 1896 дронов.

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