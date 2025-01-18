Иран показал подземную базу для военных кораблей

Сирия запретила импорт из России, Ирана и Израиля

Al Araby: Сирийское правительство запретило ввоз товаров и въезд граждан из Ирана и Израиля

Tекст: Вера Басилая

Сирия запретила ввоз товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд граждан из Ирана и Израиля. Министерство финансов страны объявило о новых полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов, запрещающих израильтянам и иранцам въезжать в Сирию, передает Ura.Ru.

Издание Al Araby уточняет, что товары из перечисленных стран подлежат конфискации. Запрет на импорт израильских товаров действовал в Сирии уже много лет, и теперь он расширен на два других государства. Эта мера предпринята для усиления контроля над экономическим взаимодействием с данными странами.

Сирийские власти также отметили важность соблюдения новых правил как частью более широкой стратегии экономической безопасности. При этом запрет на ввоз товаров из России является новым шагом, о котором ранее не сообщалось в таких масштабах.

Ранее глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани выразил надежду на возвращение страны в Лигу арабских государств.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о возможном ослаблении позиций России в Африке из-за ситуации в Сирии.