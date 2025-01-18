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Иран показал подземную базу для военных кораблей
КСИР Ирана раскрыл подземную базу с выходами в Персидский залив
Командующий ВМС КСИР Ирана Алиреза Тангсири продемонстрировал подземную базу, расположенную на глубине 500 метров, с системой тоннелей и выходами к Персидскому заливу.
Иранская гостелерадиокомпания опубликовала видеосюжет о подземной базе, предназначенной для размещения военных кораблей и катеров, сообщает ТАСС. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири описал сооружение как «хорошо защищенный подземный город кораблей».
База расположена на побережье Персидского залива и имеет сложную систему протяженных тоннелей. Глубина расположения достигает 500 метров. База оснащена несколькими выходами в Персидский залив, что позволяет быстро спустить корабли на воду.
По словам главы Корпуса Хосейна Салами, количество кораблей на этой базе составляет лишь часть от всего военно-морского флота КСИР. Салами подчеркнул, что новая база укрепит возможности Ирана противодействовать угрозам, исходящим и из-за пределов Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран обсудили шаги по введению безвизового режима. Договор о стратегическом партнерстве между странами включает обязательство не помогать агрессору при нападении на одну из сторон. Россия сможет начать поставки газа Ирану от 2 млрд кубометров в год в случае строительства газопровода.