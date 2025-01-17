  • Новость часаРоссия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
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    17 января 2025, 18:28 • Новости дня

    Путин: Россия может поставлять до 55 млрд кубометров газа Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в случае строительства газопровода сможет начать поставки газа иранской стороне от 2 млрд кубометров в год, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    Проекты газопровода в Иран и коридор «Север – Юг» находятся в работе, они оба очень важны и интересны, заявил глава Российского государства, передает ТАСС.

    «Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 млрд кубических метров, а в целом это может выйти на объемы поставки в Иран 55 млрд кубических метров газа в год», – пояснил он.

    Путин отметил, что стороны ведут переговоры по сотрудничеству в сфере нефти.

    Ранее Путин и Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами.

    16 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

    На портале нормативных правовых актов опубликован указ Путина, утвердивший проведение в этом году Года защитника Отечества, передает ТАСС. В указе говорится: «Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества».

    Указом предписано администрации президента сформировать оргкомитет и дирекцию, ответственные за организацию мероприятий тематического года.

    Напомним, Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в декабре на заседании Государственного совета. Прошлой год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    17 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о значении нового договора с Ираном

    Путин назвал новый договор с Ираном импульсом для сотрудничества России и Ирана

    Путин заявил о значении нового договора с Ираном
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Путин подчеркнул, что визит иранского лидера имеет особое значение, так как будет подписан большой базовый договор, который придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям, сообщает ТАСС.

    «Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества», – добавил Путин.

    Россия и Иран давно работают над созданием этого документа. Путин выразил удовлетворение завершением данной работы, отметив, что это позволит укрепить двусторонние отношения и развить сотрудничество в разных сферах.

    Путин также подчеркнул важность российско-иранских консультаций по международной повестке, которые востребованы как в мире, так и на Ближнем Востоке. Он отметил, что такая координация помогает укреплять позиции обеих стран на международной арене.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент Ирана в ходе визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, выразив уважение к павшим за Родину.

    Лидеры России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров в Кремле, где обсудят подписание важного договора о стратегическом партнерстве.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 21:52 • Новости дня
    Кремль назвал темы переговоров Путина и президента Ирана

    Кремль: Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудят ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан проведут переговоры, на которых обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт, сообщила пресс-служба президента РФ в преддверии встречи.

    В повестке дня переговоров указаны такие темы, как ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию и зону палестино-израильского конфликта, ситуация в Закавказье, а также вопросы, касающиеся иранской ядерной программы, передает ТАСС. Будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня.

    Напомним, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что договор охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи, а также укрепляет сотрудничество в области обороны и безопасности. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор не направлен против интересов других стран, а будет способствовать укреплению дружественных отношений между государствами.

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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

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    17 января 2025, 17:27 • Новости дня
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Церемония подписания состоялась в Кремле после переговоров, передает ТАСС. Документ предусматривает вывод отношений между Москвой и Тегераном на новый уровень стратегического партнерства.

    Договор закрепляет правовые рамки для долгосрочного сотрудничества и охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт и промышленность. В тексте также предусмотрено взаимодействие в сфере сельского хозяйства, культуры, науки и технологий.

    Напомним, в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

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    17 января 2025, 10:29 • Новости дня
    Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным

    Президент Ирана прибыл в Россию для подписания стратегического договора

    Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Самолет Пезешкиана совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. Встречать иранского лидера прибыли министр энергетики России Сергей Цивилев, замглавы МИД Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола МИД Игорь Богдашев, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы Кремля, у президента Ирана запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что во время встречи лидеры двух стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Этот документ призван заменить текущий договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который был подписан в Москве в 2001 году. Новый договор будет охватывать более широкий спектр вопросов и направлен на укрепление сотрудничества между Россией и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает большое значение этому событию.

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    17 января 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность нового российско-иранского договора, который направлен на усиление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику и безопасность.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

    «Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

    Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

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    17 января 2025, 15:32 • Новости дня
    Президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности

    Президент Ирана Пезешкиан заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном позволит усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и других областях отношений между странами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Пезешкиан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном позволит расширить все аспекты двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Президент Ирана подчеркнул, что договоренность позволит укрепить связи в сферах безопасности, экономики, культуры и торговли. «Я уверен, что после подписания договора наши отношения с каждым годом будут укрепляться во всех сферах – безопасности, экономики, культуры, торговли», – отметил Пезешкиан.

    Он также заверил российского лидера в решимости Ирана выполнить все достигнутые и будущие договоренности с Россией. Иранский президент подчеркнул, что перед поездкой в Россию все ранее достигнутые договоренности были тщательно обсуждены в Тегеране.

    «Мы преодолели все барьеры, которые могли бы возникнуть на пути подписания договора о партнерстве. Мы полны решимости выполнить все договоренности», – добавил Пезешкиан.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным, на которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый договор будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

    Подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений состоится 17 января в Кремле и будет отличаться от предыдущего соглашения военной составляющей.

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    17 января 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин и президент Ирана начали переговоры в Кремле

    Президент Ирана и Путин начали переговоры в Кремле

    Путин и президент Ирана начали переговоры в Кремле
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    Эти переговоры подчеркивают важность двусторонних отношений между двумя странами и потенциальное сотрудничество в различных областях, сообщает ТАСС.

    В числе ключевых вопросов будет ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, а также обстановка в Закавказье и вокруг иранской ядерной программы.

    Кроме того, стороны намерены уделить особое внимание перспективам расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

    По итогам переговоров Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.

    Президенты России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров, где планируют обсудить подписание важного договора о стратегическом партнерстве.

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    17 января 2025, 12:36 • Новости дня
    Посол Ирана назвал соглашение с Россией сигналом к новому миропорядку

    Tекст: Александра Юдина

    Иран вскоре планирует одобрить соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, несмотря на политические изменения в стране, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Дипломат подчеркнул, что данный документ, подписанный в декабре 2023 года, является одним из ключевых в области региональной торговли, передает ТАСС. Он играет значительную роль в развитии торговых отношений Ирана с Евразийским регионом, особенно с Россией, крупнейшим рынком в регионе.

    По словам Джалали, несмотря на смену правительства в Иране и изменения в Меджлисе Исламского совета, соглашение было одобрено в декабре 2024 года. Теперь оно ожидает рассмотрения и одобрения Советом стражей.

    Посол также отметил, что после рассмотрения бюджета Советом стражей законопроект о соглашении будет включен в повестку дня.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает большое значение этому событию.


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    17 января 2025, 12:35 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан дадут пресс-конференцию в Кремле

    Песков: Путин и Пезешкиан проведут пресс-конференцию по итогам переговоров в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров в Кремле, где планируют обсудить подписание важного договора о стратегическом партнерстве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что это мероприятие будет включать не только заявления президентов, но и ответы на несколько вопросов, передает ТАСС.

    По словам Пескова, переговоры будут включать участие представительных делегаций двух стран в узком и широком составе. Ожидается подписание ряда документов, среди которых ключевым станет Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Этот документ призван стать важной вехой в российско-иранских отношениях и охватит такие сферы, как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии.

    Песков охарактеризовал Иран как важного партнера России, с которым осуществляется многоплановое сотрудничество. Официальные лица обеих стран выразили надежду, что новое соглашение откроет новые горизонты для взаимодействия в различных областях.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    В преддверии встречи пресс-служба президента РФ сообщила, что президенты России и Ирана обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что новый договор охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи, а также укрепляет сотрудничество в области обороны и безопасности.

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    17 января 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин сообщил о планах новых энергетических проектов с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сообщил о возможности запуска новых совместных проектов в сфере энергетики.

    «Мы продолжаем наши крупные проекты, включая проекты в области атомной энергетики», – сказал российский лидер, добавив, что имеются и другие потенциальные проекты в этой области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул важность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по его мнению, поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических связей между Москвой и Тегераном. Президент отметил, что несмотря на приемлемый темп сотрудничества, товарооборот за десять месяцев 2024 года вырос на 15,5%. Этот показатель Путин назвал хорошим.

    В пятницу президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ранее иранский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.

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    17 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Президент Ирана заявил, что лично приложил максимум усилий для договора с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что приложил максимум усилий для устранения всех препятствий на пути заключения договора о партнерстве с Россией.

    «Я приложил максимум усилий, чтобы до сегодняшнего дня все проблемы, которые были на нашей стороне, были устранены», – сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Пезешкиан выразил уверенность в том, что подписанный договор, охватывающий культуру, экономику и гуманитарные отношения, станет прочным фундаментом для укрепления двусторонних связей между странами.

    «Я уверен, что это придаст большой импульс развитию двусторонних отношений и станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед», – отметил он.

    Он также подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией имеют стратегический и всеобъемлющий характер.

    «Я встречался с верховным лидером, он передал Вам особенно теплые пожелания. Он подчеркнул важность укрепления и расширения наших отношений с Россией – братской и дружественной страной», – сказал Пезешкиан.

    Напомним, президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, который прилетел в Россию для подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве; до этого Масуд Пезешкиан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.

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    17 января 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин: Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Иран практически полностью используют национальные валюты для взаиморасчетов, а также работают над интеграцией своих платежных систем, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    «Характерно, что наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского взаимодействия, работают над сопряжением национальных платежных систем», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин добавил, что в 2024 году доля транзакций в российских рублях и иранских реалах превысила 95% от всех двусторонних торговых операций.

    В пятницу Путин и Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Напомним, в пятницу президент Ирана прилетел в Россию для встречи с Путиным. Российский лидер сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

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    17 января 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин рассказал о строительстве новых блоков АЭС в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран продолжают сотрудничество в энергетике, включая проект госкорпорации «Росатом» по строительству двух новых блоков АЭС «Бушер», сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Путин сообщил о прогрессе в реализации совместного проекта России и Ирана в области энергетики, передает РИА «Новости». В рамках этого сотрудничества Росатом реализует проект по сооружению двух новых блоков АЭС «Бушер» в Иране.

    Российский лидер подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами, отметив, что строительство новых блоков АЭС внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал договор с Ираном прорывным, а также сообщил о возможности запуска новых совместных проектов в сфере энергетики.

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    В Баку приготовили изощренную месть бывшим лидерам Карабаха

    В пятницу, 17 января, в военном суде Баку начинается рассмотрение дела против восьми бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанская юстиция рассматривает их вовсе не как политических лидеров отколовшегося когда-то от страны региона, а Армения де-факто и вовсе от них отреклась. И это не единственная причина, по которой данный суд станет уникальным в мировой юридической практике. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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