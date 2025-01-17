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Путин: Россия может поставлять до 55 млрд кубометров газа Ирану
Российская сторона в случае строительства газопровода сможет начать поставки газа иранской стороне от 2 млрд кубометров в год, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Проекты газопровода в Иран и коридор «Север – Юг» находятся в работе, они оба очень важны и интересны, заявил глава Российского государства, передает ТАСС.
«Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 млрд кубических метров, а в целом это может выйти на объемы поставки в Иран 55 млрд кубических метров газа в год», – пояснил он.
Путин отметил, что стороны ведут переговоры по сотрудничеству в сфере нефти.
Ранее Путин и Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами.