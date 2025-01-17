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Красносельский: Молдавия по политическим причинам не пустила газ в ПМР
Красносельский заявил о политических причинах остановки поставок газа в ПМР
Приднестровье готовится к асинхронному дистанционному обучению из-за отсутствия газа, который в ПМР не пропускается Молдавией по политическим соображениям, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.
Красносельский обвинил Молдавию в том, что газ из России не поступает в ПМР по политическим причинам, передает РИА «Новости».
Он заявил, что власти ПМР вынуждены готовить учебные учреждения к асинхронному дистанционному формату, чтобы ученики и преподаватели не мерзли в условиях веерного отключения электроснабжения.
Вследствие сложившейся ситуации школьники и студенты более 150 образовательных заведений в Приднестровье ожидают возобновления учебного процесса. По словам Красносельского, каникулы были продлены до 20 января в надежде на улучшение ситуации с энергоснабжением. Он подчеркнул, что новости о готовности России выделить газ и пропуске его через Молдавию укрепили надежды на преодоление кризиса.
Красносельский добавил, что народ Приднестровья надеется, что испытание будет пройдено и учебная четверть не начнется в дистанционном режиме.
Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой обеспечить беспрепятственные поставки газа из России в непризнанную республику, напомнив о ее обещании.
В МИД России заявили, что Москва предпринимает усилия для решения гуманитарного кризиса в Приднестровье и готова выступить посредником между Тирасполем и Кишиневом.
Между тем «Молдовагаз» признал долг перед Газпромом в 709 млн долларов, который зафиксирован в бухгалтерии, несмотря на заявления руководства Молдавии об обратном.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.