«Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа

Tекст: Александра Юдина

По его словам, «Газпром» имеет право требовать от Молдавии выплату долга в 709 млн долларов за поставки газа, передает ТАСС.

Эта сумма отражена в бухгалтерских документах компании «Молдовагаз». Долг подтвержден документами и актами сверок, и никто его не аннулировал.

Чебан также подчеркнул, что «Газпром» не настаивал на немедленной оплате, а предлагал урегулировать вопрос, например, через отсрочку платежа.

Он напомнил, что основная часть долга сформировалась в период с 2010 по 2014 год, когда у власти в Молдавии была коалиция проевропейских партий Альянс за евроинтеграцию. Отмечается, что нынешний президент Молдавии Майя Санду и премьер Дорин Речан в те годы были в правительстве.

Чебан также отметил, что наблюдательный совет «Молдовагаз» отказался утвердить результаты аудита, проведенного по инициативе правительства Молдавии двумя аудиторскими компаниями.

По итогам их проверки власти Молдавии заявили, что долг составляет всего 8,6 млн долларов. Чебан подчеркнул, что ситуация требует урегулирования, а «Газпром» имеет полное право требовать полную сумму долга.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, оставив 122 населенных пункта в Приднестровье без газа, что затронуло более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.