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    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    14 комментариев
    17 января 2025, 14:27 • Новости дня

    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа

    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа
    @ Вениамин Демидецкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    «Молдовагаз» признал долг перед Газпромом в 709 млн долларов, который зафиксирован в бухгалтерии, несмотря на заявления руководства Молдавии об обратном, заявил и. о. председателя правления предприятия Вадим Чебан.

    По его словам, «Газпром» имеет право требовать от Молдавии выплату долга в 709 млн долларов за поставки газа, передает ТАСС.

    Эта сумма отражена в бухгалтерских документах компании «Молдовагаз». Долг подтвержден документами и актами сверок, и никто его не аннулировал.

    Чебан также подчеркнул, что «Газпром» не настаивал на немедленной оплате, а предлагал урегулировать вопрос, например, через отсрочку платежа.

    Он напомнил, что основная часть долга сформировалась в период с 2010 по 2014 год, когда у власти в Молдавии была коалиция проевропейских партий Альянс за евроинтеграцию. Отмечается, что нынешний президент Молдавии Майя Санду и премьер Дорин Речан в те годы были в правительстве.

    Чебан также отметил, что наблюдательный совет «Молдовагаз» отказался утвердить результаты аудита, проведенного по инициативе правительства Молдавии двумя аудиторскими компаниями.

    По итогам их проверки власти Молдавии заявили, что долг составляет всего 8,6 млн долларов. Чебан подчеркнул, что ситуация требует урегулирования, а «Газпром» имеет полное право требовать полную сумму долга.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, оставив 122 населенных пункта в Приднестровье без газа, что затронуло более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

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    16 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Кремль назвал условие поставки газа в Приднестровье

    Песков заявил о готовности России поставлять газ Приднестровью при содействии Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова обеспечить Приднестровье газом, но для этого необходимо участие со стороны Молдавии, которая не сообщала о своей готовности помочь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва готова поддержать регион в случае прекращения поставок газа. Однако, по его словам, для этого необходимо сотрудничество со стороны Кишинева, логистически должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдавии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо заявления от властей Молдовы, подтверждающие их готовность к содействию в этом вопросе.

    Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.

    Эксперты назвали способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.

    Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 15:51 • Новости дня
    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье

    Экономист Лизан: У России есть дипломатический и силовой варианты решения проблем с газом в Приднестровье

    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Приднестровья есть два варианта получения газа из России: Москва или договорится с Киевом о прокачке через территорию Украины, или разрушит ударами подземные хранилища газа на Украине, чтобы та снова зависела от энергоносителей со стороны России, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи, при этом маршрут транзита топлива будет определен отдельно.

    «Россия с середины «нулевых» и так поставляет Приднестровью «гуманитарный», то есть бесплатный газ на нужды теплоэнергетики и коммунальных хозяйств. Это, по сути, субсидирование республики со стороны Москвы», – рассказал экономист Иван Лизан. «Сейчас, учитывая геополитические реалии, прокачать российский газ в Приднестровье без согласия Украины невозможно. Поэтому здесь, скорее всего, необходимы некие договоренности с Киевом. В теории еще можно договориться с Азербайджаном о спотовых контрактах, но это маловероятная схема», – детализировал собеседник.

    «Также есть силовой вариант – разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине. Тогда оппоненты потеряют возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будут вынуждены качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье», – рассказал он.

    В качестве потенциальных целей для Российской армии эксперт назвал «перемычки между месторождениями в Харьковской и Полтавской областях и украинской ГТС». «Можно еще уничтожить компрессорную станцию в Днепропетровской области, отрезав Николаевскую и Одесскую области от ГТС. Тогда их можно снабжать через «Турецкий поток», – рассуждает аналитик.

    «В итоге Приднестровье сможет получать весь необходимый для них объем газа – 1,6 млрд кубометров в год. Еще в республике возможно запустить в эксплуатацию мазутные блоки на Молдавской ГРЭС, но это не решит проблемы полностью. Коммунальный сектор все равно останется без газа, а котельные у них работают как раз на газе», – продолжил аналитик.

    Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Он уточнил, что топливо подадут в необходимом для населения и промпредприятий объеме. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно. «Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – приводит ТАСС слова Красносельского.

    Напомним, 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. В результате ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Без газа остались  122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    В непризнанной республике в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия. В результате энергокризиса зафиксированы случаи смерти пытавшихся согреться людей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ущерб, который Украина нанесла себе и другим остановкой транзита газа.

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    15 января 2025, 13:10 • Новости дня
    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России

    Красносельский: Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи

    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России
    @ Григорий Василенко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы помочь региону справиться с текущим энергокризисом, сообщил президент непризанного Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции в Москве.

    По словам Красносельского, Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы поддержать население и промышленные предприятия, передает ТАСС.

    «В том объеме, который будет необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», – заявил он.

    Красносельский отметил, что точная дата начала поставок пока не определена, однако подтвердил факт их скорого возобновления.

    «Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что переговоры о возобновлении подачи газа прошли на уровне Министерства энергетики России, и выразил надежду на скорейшее поступление газа для выработки электроэнергии и газоснабжения граждан.

    На уточняющие вопросы о том, будет ли объемов газа достаточно для возобновления экспорта электроэнергии в Молдавию и кто будет оплачивать транзит гуманитарного газа, Красносельский не ответил.

    По его словам, вопрос маршрута транзита газа остается открытым и будет решаться на дополнительных переговорах.

    Ранее газ поставлялся через Украину, но Киев остановил транзит с 1 января.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, в результате чего в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    Кроме того, в Приднестровье были зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Запад посредством Молдавии и Украины блокирует Приднестровье, создавая гуманитарную катастрофу.

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    17 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа

    Эксперт Шредер назвал выгодным для России сокращение поставок Новрвегией нефти и газа

    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами, сообщил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

    Британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората сообщила о предстоящем сокращении поставки королевством нефти и газа, вызванном политикой местных властей, которые выступают за полное прекращение добычи, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела аналитики в области энергетики компании ICIS Андреас Шредер считает, что это знаменует «рассвет для России» в нефтегазовой сфере.

    Шредер заявил в интервью газете, что сокращение добычи в Норвегии может привести к росту цен на газ, усиливая аргументы в пользу открытия трубопроводов для более дешевого российского газа. Это может способствовать более тесному сотрудничеству с Россией и укрепить позиции дружественных России политиков, например, в Словакии и Венгрии. Таким образом, ситуация может создать условия для усиления российского влияния в регионе.

    Сокращение поставок из Норвегии может стать «геополитическим кошмаром» для многих европейских правительств, пишет издание.

    Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, к каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки российского газа полностью остановятся.

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    15 января 2025, 09:03 • Новости дня
    Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти
    Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Модернизация трубопровода TAL позволит стране отказаться от импорта российской нефти, заявил Reuters премьер Чехии Петр Фиала.

    Отмечается, что теперь этот трубопровод способен полностью удовлетворить потребности Чехии в нефти, что позволяет стране отказаться от импорта российского сырья, передает РБК.

    Фиала отметил, что это событие является решающим моментом для Чехии, так как страна больше не подвержена энергетическому шантажу со стороны России.

    По его словам, завершение модернизации TAL означает, что в случае перебоев в поставках по трубопроводу «Дружба» Чехия может полагаться на новые маршруты.

    Однако, как подчеркнул премьер, процесс сертификации еще не завершен.

    Тем временем Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве остановку транзита газа через Украину. Словакия стремится вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы.

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    17 января 2025, 11:31 • Новости дня
    Орбан потребовал защитить газопровод «Турецкий поток»

    Орбан заявил о важности защиты «Турецкого потока» для экономики Венгрии

    Орбан потребовал защитить газопровод «Турецкий поток»
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

    Орбан подчеркнул, что данный газопровод является критически важной артерией для венгерской экономики, его функционирование необходимо для обеспечения экономического роста в будущем, передает ТАСС.

    Он отметил, что безопасность газопровода должна быть гарантирована, чтобы избежать потенциальных разрушений и поддерживать стабильное поступление газа в Европу.

    Орбан заявил, что в случае уничтожения «Турецкого потока» Венгрия не сможет достигнуть запланированного экономического роста в 2025 году, который возможен только при условии урегулирования конфликта на Украине и стабильных поставок газа.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

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    15 января 2025, 11:29 • Новости дня
    Президент Молдавии подала в суд на учительницу, которая назвала деда Санду доносчиком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Молдавии Майя Санду обвинила сельскую учительницу Анну Михалаки в клевете за утверждения о ее дедушке, что привело к судебному разбирательству.

    Президент Молдавии Майя Санду подала в суд на сельскую учительницу Анну Михалаки, обвиняя ее в клевете, сообщает ТАСС.

    Поводом для судебного разбирательства послужил пост Михалаки в социальных сетях, в котором она заявляла, что дед президента Михай Санду писал доносы на односельчан, что способствовало сталинским депортациям в их селе, а также утверждала, что он осквернил сельскую церковь, сжигая в ней иконы.

    Адвокат Майи Санду Эдуард Дигоре потребовал, чтобы Михалаки принесла публичные извинения и выплатила 50 тыс. леев (около 2,8 тыс. долларов) компенсации за моральный ущерб в течение 15 дней с момента получения запроса. В противном случае президент планирует продолжить дело в суде. Это заявление адвоката было опубликовано молдавским изданием «Ньюсмейкер».

    Действия президента вызвали критику со стороны оппозиции. Депутат парламента Константин Старыш из оппозиционного блока коммунистов и социалистов отметил, что ни один из предыдущих президентов страны не обращался в суды во время исполнения своих полномочий, даже когда в отношении экс-главы государства Владимира Воронина допускались нелицеприятные высказывания в прессе и комментариях политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила о подготовке президентом Молдавии Майей Санду плана военной операции в Приднестровье, а пес президента Молдавии Майи Санду Кодруц испугался фейерверков и сбежал.

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    15 января 2025, 10:55 • Новости дня
    Запасы газа в Европе опустились ниже 65%

    Запасы газа в ПХГ Европы снизились ниже 65%, отбор достиг 900 млн кубометров в сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Текущие запасы газа в подземных хранилищах Европы составляют 64,98%, что ниже среднего уровня за последние пять лет, передает ТАСС.

    В предыдущие годы, такие как 2018-й и 2022-й, запасы к концу отопительного сезона снижались до критичных отметок, достигая 18% и 26% соответственно.

    В то время приходилось прибегать к использованию буферного газа для поддержания давления в хранилищах. Теперь, несмотря на снижение запасов, текущие уровни значительно превышают показатели тех «проблемных» лет.

    Ранее издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    На прошлой неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа.

    Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков.

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    16 января 2025, 10:39 • Новости дня
    В США выразили уверенность, что Украина не возобновит транзит российского газа

    Помощник госсекретаря США Пайетт заявил, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.

    По его словам, Украина не возобновит транзит российского газа через свою территорию, передает РИА «Новости».

    «Я убежден, что обратного пути не существует», – подчеркнул Пайетт.

    По мнению американского политика, в Европе происходит «конец зависимости» от российских энергетических ресурсов, что приводит к значительному росту индустрии сжиженного природного газа в США.

    Пайетт добавил, что США намерены и дальше укреплять свои позиции на энергетическом рынке, активно поддерживая европейских партнеров в этом направлении.

    Напомним, Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Несколько дней словацкая делегация обсуждала в Москве остановку транзита газа через Украину. Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве.

    С начала года Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов.

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    16 января 2025, 07:46 • Новости дня
    В Словакии обвинили Зеленского в манипуляциях с транзитом энергоресурсов

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов.

    Данко заявил, что Зеленский злоупотребляет сложившейся ситуацией с транзитом российских энергоресурсов, это касается не только газа, но и нефти, передает РИА «Новости».

    «Надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги», – подчеркнул вице-спикер парламента.

    По мнению Данко, действия Зеленского могут привести к серьезным проблемам в энергетической сфере, влияющим на сотрудничество между странами в регионе.

    Он выразил беспокойство по поводу возможных перебоев в поставках нефти и газа через Украину, что может негативно сказаться на экономике Словакии и других европейских стран, зависящих от этих транзитных маршрутов.

    Тем временем Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Несколько дней словацкая делегация обсуждала в Москве остановку транзита газа через Украину. Страна стремится вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы.

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    15 января 2025, 17:37 • Новости дня
    Глава Минэнерго Турции заявил об отсутствии проблем с «Турецким потоком»

    Алпарслан Байрактар сообщил об отсутствии проблем с прокачкой газа по «Турецкому потоку»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокачка газа по газопроводу «Турецкий поток» продолжается без перебоев, несмотря на недавнее нападение украинских военных на компрессорную станцию, сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

    Байрактар заявил журналистам в парламенте, что газ по «Турецкому потоку» продолжает поступать без перебоев, несмотря на недавнее нападение ВСУ на компрессорную станцию, передает ТАСС.

    Телеканал NTV также передает, что министр подтвердил стабильность подачи газа и отметил, что инфраструктура проекта не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США хотят вывести из строя «Турецкий поток», что может повлиять на энергоснабжение Европы. Лавров и Миллер обсудили атаку на компрессорную станцию «Русская» с турецкими коллегами. Атака вооруженных сил Украины на «Турецкий поток» повлияет на отношения Киева с Европой, усиливая риски для энергетической безопасности.

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    15 января 2025, 14:26 • Новости дня
    Глава Приднестровья: Тирасполь не участвовал в переговорах с Киевом о поставках угля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что республика будет заниматься пополнением запасов угля, несмотря на отсутствие участия в переговорах между Кишиневом и Киевом о поставках этого ресурса.

    На пресс-конференции в Москве Красносельский заявил, что Тирасполь не принимал участия в переговорах между Кишиневом и Киевом о поставках угля, передает ТАСС. Тем не менее, он подчеркнул, что республика будет активно заниматься пополнением своих запасов угля.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду совместно с Владимиром Зеленским обсуждала возможность поставок угля c Украины в обмен на электроэнергию. Красносельский уточнил, что диалог касается именно лидеров Украины и Молдавии, и Тирасполь в нем не участвует. «Мы озабочены проблемой пополнения угля и сто процентов этой проблемой будем заниматься», – отметил он.

    Кроме того, Красносельский сообщил, что уголь не является панацеей для Приднестровья, так как 97% территории республики газифицировано, и основным источником энергии остаются газовые котельные. На территории Приднестровья работают около 286 теплопунктов, использующих газ. Однако уголь необходим для выработки электроэнергии на местной станции. Несмотря на наличие запасов угля, Красносельский акцентировал внимание на износе энергоблоков Молдавской ГРЭС и необходимости их модернизации.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    15 января 2025, 13:53 • Новости дня
    Власти Молдавии опровергли сообщения о пролете ракет

    Минобороны Молдавии заявило об отсутствии несанкционированных пролетов ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о нарушении воздушного пространства страны, подчеркнув, что системы наблюдения не зафиксировали никаких несанкционированных пролетов.

    Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения в СМИ и социальных сетях о нарушении воздушного пространства страны, передает ТАСС. В официальном заявлении министерства говорится, что системы наблюдения национальной армии не зафиксировали несанкционированного пролета через воздушное пространство Молдавии.

    Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о пролете ракет, что вызвало обеспокоенность среди населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посла России вызвали в МИД Молдавии после инцидента с падением дронов, Россия отвергла обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства, а недавно на окраине Кишинева обнаружили упавший беспилотник.

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    15 января 2025, 08:39 • Новости дня
    МИД сообщил об увеличении поставок газа в Европу на 18% в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Поставки газа из России в Европу в 2024 году достигли 53 млрд кубометров, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на политическое давление на западные компании, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    По его словам, российские поставки газа в Европу в 2024 году увеличились на 18% по сравнению с предыдущим годом и составили около 53 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

    Биричевский отметил, что несмотря на мощное политическое давление на западные компании, закупающие российский газ, объемы поставок в нынешних условиях подтверждают надежность России как экспортера и партнера.

    Он также подчеркнул, что этот показатель меньше «доковидных» уровней, однако в текущей ситуации это свидетельствует о соблюдении Россией своих обязательств и о ее роли в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

    В сентябре 2024 года страны ЕС нарастили импорт российского газа, однако 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между премьером Словакии Робертом Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.


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