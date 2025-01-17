Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.14 комментариев
В Госдуме предложили сдавать в девятом классе только русский и математику
В Госдуму внесли проект об обязательной сдаче после девятого класса только русского языка и математики
Законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для получения аттестата в девятом классе внесен в Госдуму. Предлагается сдавать экзамены только по русскому языку и математике.
Документ размещен в думской электронной базе. Законопроект внесли в Госдуму представители разных фракций, включая «Единую Россию», ЛДПР, КПРФ и «Справедливую Россию – За правду». Согласно документу, для получения аттестата об основном общем образовании ученики должны будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в действующем порядке, передает ТАСС.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что новая норма позволит облегчить процесс получения аттестата, снизив нагрузку на учащихся, которым сейчас приходится сдавать экзамены по четырем обязательным предметам. Авторы законопроекта, включая вице-спикеров Госдумы Петра Толстого и Викторию Абрамченко, считают, что такая мера будет способствовать повышению качества знаний по ключевым предметам и уменьшит стрессовую нагрузку на школьников.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие годы отмена ЕГЭ не планируется, все изменения в экзаменационной системе будут анонсироваться заранее.
Участники государственной итоговой аттестации (ГИА) получат возможность пересдать один учебный предмет по выбору в дополнительные дни – 3 и 4 июля.