В Госдуме предложили сдавать в девятом классе только русский и математику

В Госдуму внесли проект об обязательной сдаче после девятого класса только русского языка и математики

Tекст: Дарья Григоренко

Документ размещен в думской электронной базе. Законопроект внесли в Госдуму представители разных фракций, включая «Единую Россию», ЛДПР, КПРФ и «Справедливую Россию – За правду». Согласно документу, для получения аттестата об основном общем образовании ученики должны будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в действующем порядке, передает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что новая норма позволит облегчить процесс получения аттестата, снизив нагрузку на учащихся, которым сейчас приходится сдавать экзамены по четырем обязательным предметам. Авторы законопроекта, включая вице-спикеров Госдумы Петра Толстого и Викторию Абрамченко, считают, что такая мера будет способствовать повышению качества знаний по ключевым предметам и уменьшит стрессовую нагрузку на школьников.

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