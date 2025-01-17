Дуров пообещал улучшить модерацию в Telegram после допроса во Франции

Павел Дуров на допросе во Франции обещал усилить модерацию контента в Telegram

Tекст: Денис Тельманов

Сооснователь Telegram Павел Дуров дал показания следователям во Франции, сообщает ТАСС. Допрос состоялся 6 декабря прошлого года. Дуров подчеркнул, что мессенджер создавался не для преступников. Он пообещал усилить модерацию и отметил, что каждый месяц удаляется 15-20 млн аккаунтов за нарушения. Также были раскрыты данные 10 тыс. пользователей по запросу властей ряда стран за последние шесть месяцев.



В ходе допроса Дуров отметил, что преступления совершаются не только через Telegram, приводя в пример конкурентов. В ответ на вопрос о времени принятия мер он заявил, что осознал серьезность ситуации после задержания во Франции летом 2024 года. Радиостанция France Info отметила, что администрация Telegram ответила на около 100 запросов Службы защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции с конца августа по конец сентября, что значительно меньше числа ежегодных запросов.

Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. 28 августа его задержание завершилось, и он предстал перед судом, где обвинен по шести пунктам, включая соучастие в администрировании платформы для незаконных транзакций. Это может караться до 10 лет тюрьмы и штрафом 500 тыс. евро. Судебный следователь оставил его под надзором с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, запрещено покидать Францию, он должен дважды в неделю являться в полицейский участок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, платформа Telegram увеличила количество удовлетворенных запросов США о передаче данных пользователей после задержания ее основателя Павла Дурова во Франции в августе 2024 года. Жители Евросоюза сталкиваются с ограничениями доступа к ряду российских Telegram-каналов в рамках санкций, в то время как в России каналы западных СМИ доступны, заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров. В 2024 году число подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн пользователей, а выручка сервиса достигла рекордного уровня, сообщил его сооснователь Павел Дуров.