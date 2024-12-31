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Дуров объяснил блокировку российских Telegram-каналов
Дуров объяснил блокировку Telegram-каналов в ЕС санкциями
Жители Евросоюза сталкиваются с ограничениями доступа к ряду российских Telegram-каналов в рамках санкций, в то время как в России каналы западных СМИ доступны, заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке доступа к некоторым российским Telegram-каналам в странах Евросоюза в рамках санкций. Он отметил, что в то время как доступ к российским СМИ ограничен в ЕС, в России все каналы западных СМИ остаются в свободном доступе, передает РИА «Новости».
«Кто бы подумал, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут наслаждаться большей свободой, чем европейских пользователи?» – подчеркнул Дуров.
Ранее о в странах Европы были заблокированы Telegram-каналы таких российских СМИ, как РИА Новости, «Известия», «Российская газета», Первый канал, телеканалы «Россия 1» и НТВ. При попытке просмотреть материалы этих каналов пользователи сталкиваются с сообщением о том, что каналы якобы нарушали местное законодательство.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в странах «коллективного Запада» продолжается зачистка информационного пространства от неугодных источников информации.
До этого Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой от телеканала RT.