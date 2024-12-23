Дуров: Telegram впервые за три года начал приносить прибыль

Дуров: Выручка Telegram в 2024 году превысила один миллиард долларов

Tекст: Дарья Григоренко

Дуров отметил в своем Telegram-канале, что 2024 год оказался удачным для Telegram. По его словам, впервые за три года после начала монетизации Telegram стал приносить прибыль. Общая выручка компании в этом году превысила 1 млрд долларов.

Он добавил, что число подписчиков платной подписки Telegram Premium увеличилось в три раза и достигло 12 млн человек. Также значительно возрос доход от рекламы. По итогам года у компании осталось более 500 млн долларов в виде денежных резервов, не считая криптоактивов.

Дуров рассказал, что за последние четыре года Telegram выпустил облигации на сумму около 2 млрд долларов. Этой осенью компания погасила значительную часть долга, воспользовавшись благоприятными ценами на облигации Telegram.