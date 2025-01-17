Байден заявил о совместных путешествиях с Си Цзиньпином по Тибету

Джо Байден заявил о поездках с Си Цзиньпином общей протяженностью 27 тыс. км

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Джо Байден заявил, что во время своей политической карьеры преодолел в общей сложности более 27 тыс. км вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет ТАСС, Байден выступил на Конференции мэров в Вашингтоне и рассказал об этом путешествии, отметив, что они вместе с Си посетили Тибет.



Байден объяснил, что их встречи с Си Цзиньпином продлились 90 часов. «Мы проехали 17 000 миль», – отметил он, добавив, что был с Си на Тибетском плато. По его словам, китайский лидер интересовался, как можно описать Америку одним словом, и Байден выбрал слово «возможности».

Однако президент не уточнил, когда именно состоялось это путешествие и в каких обстоятельствах они встретились. При этом известно, что 82-летний Байден нередко допускает оговорки в своих выступлениях. В одном из последних, он произнес бессвязный набор слов при упоминании президента России Владимира Путина, что вызвало недоумение у слушателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, встретился президент США Джо Байден с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества; на этой встрече лидеры приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием; также Си Цзиньпин обсудил с Джо Байденом обвинения в масштабной кампании кибершпионажа, направленной на американские телекоммуникации.

