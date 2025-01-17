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    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    15 комментариев
    17 января 2025, 23:30 • Новости дня

    Байден заявил о совместных путешествиях с Си Цзиньпином по Тибету

    Джо Байден заявил о поездках с Си Цзиньпином общей протяженностью 27 тыс. км

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден рассказал о совместном с председателем КНР Си Цзиньпином путешествии, в ходе которого они преодолели более 27 тыс. км и посетили Тибет.

    Президент США Джо Байден заявил, что во время своей политической карьеры преодолел в общей сложности более 27 тыс. км вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет ТАСС, Байден выступил на Конференции мэров в Вашингтоне и рассказал об этом путешествии, отметив, что они вместе с Си посетили Тибет.

    Байден объяснил, что их встречи с Си Цзиньпином продлились 90 часов. «Мы проехали 17 000 миль», – отметил он, добавив, что был с Си на Тибетском плато. По его словам, китайский лидер интересовался, как можно описать Америку одним словом, и Байден выбрал слово «возможности».

    Однако президент не уточнил, когда именно состоялось это путешествие и в каких обстоятельствах они встретились. При этом известно, что 82-летний Байден нередко допускает оговорки в своих выступлениях. В одном из последних, он произнес бессвязный набор слов при упоминании президента России Владимира Путина, что вызвало недоумение у слушателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встретился президент США Джо Байден с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества; на этой встрече лидеры приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием; также Си Цзиньпин обсудил с Джо Байденом обвинения в масштабной кампании кибершпионажа, направленной на американские телекоммуникации.

    17 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что российские самолеты-амфибии Бе-200 могли бы помочь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, однако, по данным журнала «Эксперт», сделка на поставку десяти таких самолетов была сорвана из-за действий Киева.

    Захарова напомнила, что в период с 2017 по 2019 год Россия и США пытались заключить контракт на поставку Бе-200. В 2019 году Вашингтон решил закупить версию самолета с украинскими двигателями. При этом украинская сторона отказалась проводить раздельную сертификацию, что привело к срыву контракта.

    История с аппаратами ИВЛ «Авента-М» в период пандемии, по словам Захаровой, развивалась по схожему сценарию. Поставленное в США оборудование было утилизировано «в целях предосторожности», что могло бы спасти множество жизней.

    Дипломат также отметила, что США ранее не принимали предупреждения Москвы. В 2011 году Россия предупреждала о братьях Царнаевых, связанных с радикальными группировками, но американские спецслужбы лишь формально проверили информацию. Спустя два года они организовали взрывы на Бостонском марафоне.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

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    17 января 2025, 02:10 • Новости дня
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

    Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по указанию Вашингтона и Лондона

    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Россия обвинила США и Британию в причастности к атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы европейские страны покупали более дорогой сжиженный природный газ из США, поэтому и спровоцировали атаку ВСУ в Краснодарском крае.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что Киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта провокация ВСУ является примером энергетического терроризма.

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    17 января 2025, 20:50 • Видео
    Украина отдалась Британии на 100 лет

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    17 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Байден допустил новое оскорбление в адрес Путина
    Байден допустил новое оскорбление в адрес Путина
    @ Leigh Vogel/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбил российского лидера Владимира Путина в интервью каналу MSNBC накануне окончания своего президентского срока.

    По данным телеканала MSNBC, в последнем интервью американский лидер назвал российского президента «нехорошим парнем», передает РИА «Новости».

    Это заявление он сделал накануне окончания своего президентского срока, что, возможно, связано с попыткой подвести итоги своей внешней политики, отмечают СМИ.

    Байден уже неоднократно высказывался в подобном ключе о Путине. Эти высказывания неоднократно вызывали недовольство в Москве и провоцировали дипломатические скандалы. В ответ Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США ранее запутался в своих словах, обсуждая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что привело к путанице в восприятии его речи слушателями.

    Также газета ВЗГЛЯД писала, что из всех провалов Байдена особенно выделяются два.

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    17 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    Балицкий выразил мнение, что введение санкций США против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически официально признает ее и саму Запорожскую область частью России, передает ТАСС.

    «США расширили антироссийские санкции на ряд физлиц и организаций, в число которых попала и Запорожская атомная электростанция. С учетом того, что и МАГАТЭ упорно называет ЗАЭС украинской, США ввели антироссийские санкции против «украинской» атомной станции. Введением санкций в отношении Запорожской АЭС американское правительство фактически официально признало принадлежность и самой станции, и Запорожской области к Российской Федерации», – заявил Балицкий.

    Губернатор также отметил, что его отношение к санкциям остается неизменным. Он подчеркнул, что частота введения санкций лишь укрепляет уверенность в том, что они идут верным путем. По его словам, санкции не влияют на работу региона, строительство мирной жизни и развитие родной земли.

    Напомним, Минфин США включил Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что включение станции в санкционные списки США не повлияет на ее безопасную эксплуатацию и работу персонала.

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    17 января 2025, 08:35 • Новости дня
    Байден запутался в описании разговора с Путиным

    Байден произнес бессвязные фразы о разговоре с Путиным о Финляндии и НАТО

    Байден запутался в описании разговора с Путиным
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден запутался в своих словах, описывая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в результате чего его речь стала непонятной для слушателей.

    Выступая на церемонии прощания с главнокомандующим министерства обороны США, Байден произнес бессвязные фразы, передает РИА «Новости».

    Он рассказал о поддержке Украины и воспоминаниях о звонке с Путиным.

    «Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО», – сказал президент США.

    При этом Байден не уточнил дату и обстоятельства этого разговора с Путиным, что лишь добавило путаницы в его выступление. Слова Байдена о «финляндизации Европы» и «присоединении Европы к НАТО» также остались без разъяснений.

    В своей прощальной на посту президента речи к американскому народу уходящий президент США Джо Байден упомянул Украину, Израиль, НАТО, но ни разу – Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что из всех провалов Байдена особенно выделяются два.

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    17 января 2025, 01:19 • Новости дня
    США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова

    Наталью Сердюкову исключили из черного списка США

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти исключили Наталью Сердюкову, дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, из черного списка санкций, касающихся России.

    Сердюкова была исключена из черного списка, касающегося России. Официальная причина этого решения в заявлении не упоминается, сообщило ТАСС со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

    Санкции против Сердюкова и членов его семьи были введены в июне 2022 года. Тогда американские власти распространили санкционные меры на более 50 физических лиц и свыше 110 структур, связанные с Россией и специальной военной операцией на Украине.

    Решение о снятии санкций с Сердюковой стало неожиданным шагом, так как ранее она оставалась под рестрикциями вместе с рядом других лиц, близких к бывшему министру обороны.

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    17 января 2025, 17:42 • Новости дня
    Ушаков: Представителей России на инаугурации Трампа не будет

    Помощник президента Ушаков сообщил об отсутствии российских представителей на инаугурации Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «На инаугурации никто не будет представлять Россию», – заявил Ушаков журналистам, передает ТАСС. Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января и пройдет в Вашингтоне.

    Ранее Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что стало отступлением от традиции. На церемонию приглашены лидеры правых европейских партий. Также был опубликован новый инаугурационный портрет Трампа.

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    17 января 2025, 16:19 • Новости дня
    NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа после выборов в США
    NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа после выборов в США
    @ Al Drago/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден рассматривал возможность помилования Дональда Трампа после его победы на выборах, сообщили СМИ.

    Как передает NBC, ссылаясь на данные близкого к Байдену источника, демократ обсуждал в частных беседах возможность этого шага как «жест великодушия», передает ТАСС.

    Однако, по словам источника, неизвестно, насколько серьезно Байден рассматривал этот вариант. В то же время представитель Белого дома сообщил, что вопрос о помиловании Трампа не обсуждался на официальном уровне.

    В пятницу The Washington Post сообщала, что Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут столкнуться с преследованием со стороны администрации Трампа после его инаугурации.

    Напомним, 10 января Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении Трампа.

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    17 января 2025, 10:43 • Новости дня
    Орбан: После окончания конфликта на Украине санкции против России будут выброшены в окно

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия уверена, что после завершения украинского конфликта санкции будут выброшены в окно, а с Россией будет создана новая система отношений без ограничений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан отметил, что в ближайшем будущем, особенно в 2025 году, мир ожидает новый период, который повлияет на вопросы войны, мира и санкций, передает ТАСС.

    «Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», – заявил Орбан.

    Премьер Венгрии подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении, так как лидеры Евросоюза пока не изменили свою позицию и поддерживают продолжение военного конфликта на Украине.

    Несмотря на текущие позиции европейских лидеров, Орбан остается оптимистично настроенным, считая, что в конечном итоге ситуация изменится.

    Ранее выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент поддержал необходимость усиления санкций против России.

    Агентство Bloomberg сообщало, что советники Трампа готовят стратегию по санкциям, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер для содействия мирному соглашению между Россией и Украиной.

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    17 января 2025, 07:46 • Новости дня
    Белый дом предупредил о рисках из-за ограничения Россией экспорта урана

    Белый дом заявил об угрозе перебоев в выработке энергии из-за ограничения Россией экспорта урана

    Tекст: Александра Юдина

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана вызвало обеспокоенность в Белом доме из-за возможных перебоев в атомной энергетике США и их союзников, заявил замсоветника президента по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

    По его словам, ограничение создает угрозу перебоев в выработке энергии на атомных электростанциях Соединенных Штатов и их союзников, передает РИА «Новости».

    «Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников», – заявил Сингх.

    Эксперт в области атомной энергетики, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров отметил, что ограничения на поставки обогащенного урана в США ввел Вашингтон.

    Он считает, что попытки американских чиновников обвинить Москву в возникновении рисков для американской атомной отрасли являются перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую. Уваров также уточнил, что мера не затронула напрямую организации, эксплуатирующие АЭС в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ограничит поставки урана в США, что станет силовым приемом в ответ на санкции. Сообщалось, что это решение может существенно повлиять на энергетическую отрасль США, поскольку страна сильно зависит от российского урана.

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    17 января 2025, 05:35 • Новости дня
    WP: Байден может помиловать противников Трампа до окончания срока

    Байден планирует упреждающее помилование лиц, которых может преследовать Трамп

    Tекст: Максим Попов

    Джо Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут столкнуться с преследованием со стороны администрации Дональда Трампа после его инаугурации, сообщила The Washington Post.

    Уходящий президент США Джо Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут попасть под удар администрации избранного президента Дональда Трампа. Эта мера предполагается для защиты тех, кто может оказаться в немилости у будущего президента, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, несмотря на то, что сотрудники Белого дома уже готовятся к инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, в администрации Байдена планируется подписать несколько указов, среди которых меры по борьбе с дискриминацией по половому признаку.

    Издание подчеркнуло, что активность Байдена на исходе его президентского срока отражает его убежденность в том, что Дональд Трамп представляет собой уникальную угрозу для американских традиций. Исходя из этого, Байден стремится использовать оставшиеся дни своей администрации для предотвращения возможных политических преследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года в интервью Fox News Трамп заявил, что в случае победы на выборах у него будут все основания для преследования Байдена. Однако он не намерен использовать свою должность для борьбы с политическими оппонентами.

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    17 января 2025, 09:05 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона назвал санкции против России безумием

    Экс-советник Пентагона Макгрегор посчитал стремление США навредить России безумным шагом

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал абсурдом ужесточение санкций США против России, предполагая, что это выставит США в нелепом свете и отдалит от Европы.

    Макгрегор счел идею ужесточения санкций против России безумием, передает РИА «Новости».

    Он выразил мнение, что такие действия могут вытеснить США из Европы и выставить страну в нелепом свете.

    «Идея о том, что нам следует ужесточить санкции или найти новые способы попытаться навредить России, – это настоящее безумие. Это вытеснит нас из Европы и заставит выглядеть нелепо», – подчеркнул Макгрегор.

    Экс-советник Пентагона добавил, что США необходимо признать за Россией право и возможность отстаивать свои интересы.

    Макгрегор также отметил, что Европа стремительно ускользает из-под влияния США, что подчеркивает необходимость переоценки подходов к внешней политике Вашингтона.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер. В США допустили ужесточение антироссийских санкций при Трампе.

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    17 января 2025, 08:38 • Новости дня
    Минобороны Китая оценило сотрудничество с Россией в военной сфере

    Китай назвал прагматичное сотрудничество с Россией важным итогом военной дипломатии

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Китая считает сотрудничество с Россией важнейшим достижением военной дипломатии в 2024 году, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

    У Цянь заявил, что прагматичное сотрудничество между китайскими и российскими военными достигло высокого уровня, что является важным итогом стратегической работы Китая на международной арене, передает «Интерфакс».

    Он также отметил, что ключевой задачей китайской военной дипломатии в 2024 году стало создание благоприятной стратегической ситуации. В этом контексте укрепление связей с Россией стало одним из главных достижений. Представитель Министерства обороны подчеркнул важность этих отношений в контексте общей международной безопасности.

    Кроме того, У Цянь указал на положительные изменения в отношениях с армиями других стран. Он отметил постепенное возобновление стратегической коммуникации и институционального диалога с военными США, а также углубление связей с военными европейских стран.

    По словам представителя Минобороны Китая, это свидетельствует о расширении возможностей КНР на международной арене и укреплении его позиций как значимого игрока в мировой безопасности.

    Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о планах усилить российско-китайскую стратегическую координацию.

    Кроме того, посол России в Китае Игорь Моргулов в конце декабря указывал, что транспортное сообщение между странами полностью восстановили после пандемии коронавирусной инфекции, что способствовало успеху российско-китайских отношений в 2024 году.

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    17 января 2025, 12:23 • Новости дня
    Песков призвал не ждать коренных изменений санкционной политики США против России

    Песков исключил коренные изменения санкционной политики США против России при Трампе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков призвал не питать излишних иллюзий относительно возможных изменений американской администрации по данному вопросу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может».

    Это заявление прозвучало в ответ на комментарии Скотта Бессента, выдвинутого Трампом на пост министра финансов, который высказался за ужесточение санкций.

    Песков также отметил, что было бы странно, если бы Бессент не поддержал решение президента Трампа, подчеркнув, что в противном случае он просто ушел бы в отставку.

    Напомним, Трамп выдвинул Скотта Бессента, который поддержал необходимость усиления санкций против России, особенно в нефтяном секторе, чтобы принудить ее к мирным переговорам по Украине.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал абсурдом ужесточение санкций США против России, считая, что это выставит США в нелепом свете и отдалит от Европы.

    Между тем сообщалось, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер.

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    17 января 2025, 14:12 • Новости дня
    Байден смягчил приговоры 2,5 тыс. осужденных за наркотики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден смягчил приговоры почти 2,5 тыс. осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

    Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден принял решение смягчить приговоры около 2,5 тыс. заключенных, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, передает ТАСС.

    Это решение стало частью его усилий по реформированию системы правосудия и пересмотру наказаний, которые теперь считаются чрезмерно жесткими по сравнению с современными стандартами.

    В заявлении Байдена подчеркивается: «Сегодня я смягчаю приговоры почти 2,5 тыс. человек, которые были осуждены за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, которые отбывают непомерно долгие заключения в сравнении с теми, к которым их приговорили бы в соответствии с сегодняшним законодательством, политикой и практикой».

    Таким образом, Байден установил рекорд, став президентом США, отдавшим наибольшее количество распоряжений о помиловании и смягчении наказания в истории Соединенных Штатов.

    В декабре президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Байден также заменил смертную казнь на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне. Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал заключенных, получивших помилование от Джо Байдена, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад».

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    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

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    Азербайджанский суд полностью вычеркивает Карабах из истории

    В пятницу, 17 января, в военном суде Баку начинается рассмотрение дела против восьми бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанская юстиция рассматривает их вовсе не как политических лидеров отколовшегося когда-то от страны региона, а Армения де-факто и вовсе от них отреклась. И это не единственная причина, по которой данный суд станет уникальным в мировой юридической практике. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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