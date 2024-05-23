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Опубликованы архивы о преступлениях военных США и Франции в Берлине в 1945 году
Опубликованы рассекреченные документы о преступлениях военных США и Франции против немцев в Берлине в 1945 году
Центр общественных связей ФСБ представил рассекреченные архивные документы о преступлениях военных США и Франции против немцев в Берлине в 1945 году.
Наблюдение за войсками союзников входило в функции Берлинского оперсектора Советской военной администрации в Германии. Начальник оперсектора генерал-майор Алексей Сиднев сообщал наркому внутренних дел СССР Ивану Серову о ежедневном росте «случаев хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами».
Так, двое американцев попросили у двоих возвращавшихся с работы жителей Берлина прикурить, после чего «без всякой причины из пистолетов сделали по выстрелу», ранив немцев в грудь и живот, передает ТАСС.
Художника Калина Пауля избили за то, что он помешал американскому солдату изнасиловать женщину, которую тот схватил в очереди к магазину.
Кроме того, десятки вооруженных американских военных ворвались в ресторан, где «сняли у немцев часы, золотые кольца, забрали деньги, у женщин отобрали меховые воротники и другие ценности».
В другом случае трое французских солдат, заявившись домой к двум жительницам предместья Берлина, изнасиловали их, избили хозяйку квартиры и забрали 200 марок и золотые часы.
Больше всего примеров относится к американскому сектору, где жертвами насилия и грабежей становились рядовые немцы. Зафиксированы случаи насилия и во французской и английской зонах.
Напомним, на Западе пытаются пересмотреть роль СССР в войне и представить историю так, будто во Второй мировой сошлись в битве два диктаторских режима. В том числе, как рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, пытаются «реанимировать геббельсовский миф о «тысячах изнасилованных немок».