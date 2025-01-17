NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа после выборов в США

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает NBC, ссылаясь на данные близкого к Байдену источника, демократ обсуждал в частных беседах возможность этого шага как «жест великодушия», передает ТАСС.

Однако, по словам источника, неизвестно, насколько серьезно Байден рассматривал этот вариант. В то же время представитель Белого дома сообщил, что вопрос о помиловании Трампа не обсуждался на официальном уровне.

В пятницу The Washington Post сообщала, что Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут столкнуться с преследованием со стороны администрации Трампа после его инаугурации.

Напомним, 10 января Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке.

Ранее суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении Трампа.