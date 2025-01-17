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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    17 января 2025, 16:19 • Новости дня

    NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа после выборов в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден рассматривал возможность помилования Дональда Трампа после его победы на выборах, сообщили СМИ.

    Как передает NBC, ссылаясь на данные близкого к Байдену источника, демократ обсуждал в частных беседах возможность этого шага как «жест великодушия», передает ТАСС.

    Однако, по словам источника, неизвестно, насколько серьезно Байден рассматривал этот вариант. В то же время представитель Белого дома сообщил, что вопрос о помиловании Трампа не обсуждался на официальном уровне.

    В пятницу The Washington Post сообщала, что Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут столкнуться с преследованием со стороны администрации Трампа после его инаугурации.

    Напомним, 10 января Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс. Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении Трампа.

    17 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Байден допустил новое оскорбление в адрес Путина
    Байден допустил новое оскорбление в адрес Путина
    @ Leigh Vogel/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбил российского лидера Владимира Путина в интервью каналу MSNBC накануне окончания своего президентского срока.

    По данным телеканала MSNBC, в последнем интервью американский лидер назвал российского президента «нехорошим парнем», передает РИА «Новости».

    Это заявление он сделал накануне окончания своего президентского срока, что, возможно, связано с попыткой подвести итоги своей внешней политики, отмечают СМИ.

    Байден уже неоднократно высказывался в подобном ключе о Путине. Эти высказывания неоднократно вызывали недовольство в Москве и провоцировали дипломатические скандалы. В ответ Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США ранее запутался в своих словах, обсуждая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что привело к путанице в восприятии его речи слушателями.

    Также газета ВЗГЛЯД писала, что из всех провалов Байдена особенно выделяются два.

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    16 января 2025, 22:04 • Новости дня
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    @ PICJER/Zuma/TASS, Chris Pizzello/AP/TASS, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/DPA/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп назначил известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету».

    Как сообщает телекомпания Fox News, Трамп сделал заявление в своей соцсети Truth о назначении известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде. Их задача, по словам Трампа, будет заключаться в реформировании индустрии и «возвращении ее из тьмы к свету».

    Трамп подчеркнул, что это назначение поможет изменить облик Голливуда, который, как он считает, нуждается в преобразованиях. Заявление было сделано на фоне планов Трампа по усилению влияния на культурную сферу США. «Они будут служить мне специальными посланниками, чтобы вернуть Голливуд, который потерял свое значительное присутствие за рубежом за последние четыре года, к прежним высотам и сделать его больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде!» – отметил Трамп.

    Сталлоне, который в прошлом уже выражал поддержку Трампу, назвал его «вторым Джорджем Вашингтоном» на гала-концерте Института политики «Америка прежде всего». Он отметил, что Трамп – «мифический персонаж», который сделал то, чего не смог никто в мире.

    Мел Гибсон ранее поддержал Трампа на выборах 2024 года, при этом критиковал кандидата в президенты от демократов и вице-президента Камалу Харрис за ее политическую биографию, говоря, что у нее нет никаких достижений, а уровень интеллекта равен IQ заборного столба.

    Джон Войт, известный своей консервативной позицией, добавил, что считает Трампа «величайшим президентом со времен Авраама Линкольна», и также поддержал его усилия по возвращению Голливуда к былой славе.

    Ранее Мэл Гибсон сравнил последствия лесного пожара, уничтожившего его дом в Малибу, с бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой войны.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 17:25 • Новости дня
    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС обсудить с Трампом возможность продления санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
    @ IMAGO/Daniel Kubirski/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Бока в Брюсселе заявил о намерении провести консультации с американской администрацией перед принятием решения о продлении санкций против России. По его словам, эти консультации должны пройти после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Министр подчеркнул важность координации с новой администрацией США в вопросе развития санкционного режима.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    В понедельник директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников заявил, что Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии.

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    17 января 2025, 08:35 • Новости дня
    Байден запутался в описании разговора с Путиным

    Байден произнес бессвязные фразы о разговоре с Путиным о Финляндии и НАТО

    Байден запутался в описании разговора с Путиным
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден запутался в своих словах, описывая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в результате чего его речь стала непонятной для слушателей.

    Выступая на церемонии прощания с главнокомандующим министерства обороны США, Байден произнес бессвязные фразы, передает РИА «Новости».

    Он рассказал о поддержке Украины и воспоминаниях о звонке с Путиным.

    «Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО», – сказал президент США.

    При этом Байден не уточнил дату и обстоятельства этого разговора с Путиным, что лишь добавило путаницы в его выступление. Слова Байдена о «финляндизации Европы» и «присоединении Европы к НАТО» также остались без разъяснений.

    В своей прощальной на посту президента речи к американскому народу уходящий президент США Джо Байден упомянул Украину, Израиль, НАТО, но ни разу – Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что из всех провалов Байдена особенно выделяются два.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    16 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии

    Reuters: Премьер Дании Фредериксен заявила об угрозах Трампа торговой войной

    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии
    @ SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп не отказался от претензий на контроль над Гренландией и продолжает угрожать торговой войной Дании, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с Трампом.

    По словам Фредериксен, во время беседы Трамп подтвердил, что готов использовать экономическое принуждение, чтобы претендовать на Гренландию, пишет Reuters, передает ТАСС. Датская сторона не желает торговой войны, однако готовится к ней совместно с деловым сообществом страны, отметила премьер.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге выразила удивление по поводу сдержанной реакции властей Дании на заявление избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии.

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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

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    16 января 2025, 20:32 • Новости дня
    Стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию

    Politico: Трамп пригласил европейских правых политиков на инаугурацию

    Tекст: Дарья Григоренко

    На инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января приглашены лидеры правых европейских партий, что свидетельствует о его политической ориентации, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, выбор приглашенных отражает политическую траекторию будущей администрации Трампа. Среди приглашенных на инаугурацию – президент Аргентины Хавьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что эти приглашенные имеют общую идеологическую составляющую, представляя правую или крайне правую часть политического спектра, либо являются лидерами, получившими восхищение от Трампа ранее. Отмечается, что это решение также может говорить о политической траектории администрации Трампа и о том, кто может ожидать его поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

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    17 января 2025, 03:18 • Новости дня
    Бывший мэр Нью-Йорка заключил сделку с обвинением ради роскошной недвижимости

    Джулиани заключил сделку, сохранив дома во Флориде и Нью-Йорке

    Tекст: Максим Попов

    Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заключил сделку с истцами, что позволит ему сохранить свои дома в Нью-Йорке и Флориде, избежав их продажи на торгах из-за долгов, передает Associated Press.

    По информации агентства, Джулиани принял решение о сделке после того, как суд США обязал его выплатить почти 150 млн долларов двум сотрудникам избирательной кампании Джорджии, передает РИА «Новости».

    Ранее Джулиани обвинял этих сотрудников в манипуляциях с бюллетенями на выборах. Из-за огромных издержек он подал заявление о банкротстве, и его дома в Нью-Йорке и Флориде оказались под угрозой продажи. Однако новая сделка позволит ему избежать этого, сохранив недвижимость в обмен на компенсацию и обещание больше не критиковать сотрудников комиссии.

    Как отметил адвокат бывшего мэра Джозеф Каммарата, переговоры между сторонами длились три дня и завершились только поздно вечером. Сам Джулиани подчеркнул, что мировое соглашение соответствует решению суда, но он не признает свою ответственность или правонарушения.

    До этого стало известно, что Джаред Кушнер, зять и бывший советник избранного президента США Дональда Трампа, намерен построить роскошный отель в Белграде на месте бывшего здания Минобороны Югославии.

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    17 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Гренландия исключила присоединение к США

    Гренландия заявила о нежелании входить в США, но готова к деловому сотрудничеству

    Tекст: Максим Попов

    Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов, но открыта для делового сотрудничества, подчеркнула министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен в статье для The Washington Post.

    По словам Натаниэльсен, остров принадлежит народу Гренландии и не ассоциируется ни с США, ни с Данией, передает ТАСС. Вместе с тем, по словам Натаниэльсен, Гренландия видит возможности для заключения выгодных сделок с США.

    Министр подчеркнула, что потенциал развития острова огромен, благодаря богатым геологическим ресурсам и высоким экологическим стандартам. Она пригласила США к более тесному деловому сотрудничеству, указав на возможность увеличения инвестиций в горнодобывающий сектор.

    Натаниэльсен также отметила, что Гренландия сотрудничает с Госдепартаментом США в вопросах минеральных ресурсов. Она пояснила, что пока большинство лицензий на добычу полезных ископаемых принадлежат компаниям из Канады и Британии, но уверена в изменении этой ситуации, открывая новые возможности для американских инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат парламента Гренландии и председатель оппозиционной партии «Налерака» Пеле Броберг заявил, что 75% населения острова выступают за независимость от Дании, при этом лишь 0,0001% гренландцев хотят стать гражданами США.

    Напомним, 7 января избранный президент Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США в части защиты от потенциальных угроз со стороны Китая и России.  В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны. При этом премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.

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    17 января 2025, 16:03 • Новости дня
    AP: Трамп пригласил иностранных лидеров на инаугурацию в США в нарушение традиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press (AP), Трамп решил пригласить иностранных лидеров на церемонию своей инаугурации, что стало первым подобным случаем. В частности, приглашение получил китайский лидер Си Цзиньпин, однако в китайском МИД заявили, что вместо него приедет заместитель председателя Хань Чжэн, передает ТАСС.

    Приглашения также были отправлены ряду других мировых лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Парагвая Сантьяго Пенья подтвердили свое участие в церемонии. Впервые Японию на инаугурации президента США будет представлять глава МИД страны.

    Историк из Восточного университета штата Коннектикут Томас Балчерски отметил в беседе с Miami Herald, что приглашение глав государств на инаугурацию ранее не практиковалось. По его словам, подобные визиты могли бы сопровождаться официальными мероприятиями, такими как государственный ужин и совместная пресс-конференция, однако в день инаугурации они не планируются.

    Ранее стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

    В четверг NBC сообщило, что бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии инаугурации Трампа, но не посетят официальный обед по этому случаю, при этом Обама отклонил личное приглашение.

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    16 января 2025, 23:17 • Новости дня
    Зять Трампа решил построить отель в Белграде

    Зять Трампа построит отель на месте бывшего здания Минобороны Югославии в Белграде

    Tекст: Максим Попов

    Джаред Кушнер, зять и бывший советник избранного президента США Дональда Трампа, намерен построить роскошный отель в Белграде на месте бывшего здания Министерства обороны Югославии после получения разрешения от правительства Сербии, сообщило Bloomberg.

    По данным агентства, инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая Кушнеру, уже получила соответствующее разрешение от сербских властей, передает РИА «Новости».

    Здание планируется возвести на месте бывшего министерства обороны Югославии, разрушенного в результате бомбардировок НАТО в 1999 году. Ранее правительство Сербии объявило, что здания больше не являются объектами культурного наследия, что открывает возможность их сноса для застройки.

    Кушнер подчеркнул, что новый проект «повысит престиж Белграда». В июне 2024 года президент Сербии Александр Вучич обсудит с Кушнером строительство отеля.

    Тем временем Сербская академия наук и искусств призвала сохранить здания как объекты культурного наследия. Исполнительный совет академии считает, что это вопрос «самоуважения и этических норм». При этом министр строительства Сербии Горан Весич отметил, что восстановление территории обсуждается с 2000 года.

    Ранее сообщалось, что Кушнер не планирует возвращаться в Белый дом при Трампе, хотя может консультировать команду президента по вопросам Ближнего Востока.

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    17 января 2025, 05:35 • Новости дня
    WP: Байден может помиловать противников Трампа до окончания срока

    Байден планирует упреждающее помилование лиц, которых может преследовать Трамп

    Tекст: Максим Попов

    Джо Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут столкнуться с преследованием со стороны администрации Дональда Трампа после его инаугурации, сообщила The Washington Post.

    Уходящий президент США Джо Байден рассматривает возможность упреждающего помилования лиц, которые могут попасть под удар администрации избранного президента Дональда Трампа. Эта мера предполагается для защиты тех, кто может оказаться в немилости у будущего президента, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, несмотря на то, что сотрудники Белого дома уже готовятся к инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, в администрации Байдена планируется подписать несколько указов, среди которых меры по борьбе с дискриминацией по половому признаку.

    Издание подчеркнуло, что активность Байдена на исходе его президентского срока отражает его убежденность в том, что Дональд Трамп представляет собой уникальную угрозу для американских традиций. Исходя из этого, Байден стремится использовать оставшиеся дни своей администрации для предотвращения возможных политических преследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года в интервью Fox News Трамп заявил, что в случае победы на выборах у него будут все основания для преследования Байдена. Однако он не намерен использовать свою должность для борьбы с политическими оппонентами.

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    17 января 2025, 07:58 • Новости дня
    Пушков спрогнозировал борьбу Трампа за Голливуд

    Tекст: Александра Юдина

    Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит сложная борьба за влияние на Голливуд с назначениями Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта, выразил мнение глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

    Пушков отметил важность Голливуда как площадки формирования ценностей в Америке и напомнил, что сам Трамп назвал это «борьбой за душу Америки», передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что это решение поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности.

    Также Пушков подчеркнул, что ни один из назначенных Трампом представителей не входит в списки рэппера Diddy и не принимал участия в его вечеринках. Все трое являются прочными консерваторами, а Мел Гибсон подвергался негласной травле за свои нонконформистские взгляды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп назначил актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету».

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    17 января 2025, 14:12 • Новости дня
    Байден смягчил приговоры 2,5 тыс. осужденных за наркотики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден смягчил приговоры почти 2,5 тыс. осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

    Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден принял решение смягчить приговоры около 2,5 тыс. заключенных, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, передает ТАСС.

    Это решение стало частью его усилий по реформированию системы правосудия и пересмотру наказаний, которые теперь считаются чрезмерно жесткими по сравнению с современными стандартами.

    В заявлении Байдена подчеркивается: «Сегодня я смягчаю приговоры почти 2,5 тыс. человек, которые были осуждены за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, которые отбывают непомерно долгие заключения в сравнении с теми, к которым их приговорили бы в соответствии с сегодняшним законодательством, политикой и практикой».

    Таким образом, Байден установил рекорд, став президентом США, отдавшим наибольшее количество распоряжений о помиловании и смягчении наказания в истории Соединенных Штатов.

    В декабре президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Байден также заменил смертную казнь на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне. Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал заключенных, получивших помилование от Джо Байдена, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад».

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    Почему застройщикам грозит банкротство

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

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    В Баку приготовили изощренную месть бывшим лидерам Карабаха

    В пятницу, 17 января, в военном суде Баку начинается рассмотрение дела против восьми бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанская юстиция рассматривает их вовсе не как политических лидеров отколовшегося когда-то от страны региона, а Армения де-факто и вовсе от них отреклась. И это не единственная причина, по которой данный суд станет уникальным в мировой юридической практике. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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