Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.3 комментария
Президент Ирана заявил, что лично приложил максимум усилий для договора с Россией
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что приложил максимум усилий для устранения всех препятствий на пути заключения договора о партнерстве с Россией.
«Я приложил максимум усилий, чтобы до сегодняшнего дня все проблемы, которые были на нашей стороне, были устранены», – сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Пезешкиан выразил уверенность в том, что подписанный договор, охватывающий культуру, экономику и гуманитарные отношения, станет прочным фундаментом для укрепления двусторонних связей между странами.
«Я уверен, что это придаст большой импульс развитию двусторонних отношений и станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед», – отметил он.
Он также подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией имеют стратегический и всеобъемлющий характер.
«Я встречался с верховным лидером, он передал Вам особенно теплые пожелания. Он подчеркнул важность укрепления и расширения наших отношений с Россией – братской и дружественной страной», – сказал Пезешкиан.
Напомним, президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, который прилетел в Россию для подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве; до этого Масуд Пезешкиан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.