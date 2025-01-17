Президент Ирана заявил, что лично приложил максимум усилий для договора с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

«Я приложил максимум усилий, чтобы до сегодняшнего дня все проблемы, которые были на нашей стороне, были устранены», – сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Пезешкиан выразил уверенность в том, что подписанный договор, охватывающий культуру, экономику и гуманитарные отношения, станет прочным фундаментом для укрепления двусторонних связей между странами.

«Я уверен, что это придаст большой импульс развитию двусторонних отношений и станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед», – отметил он.

Он также подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией имеют стратегический и всеобъемлющий характер.

«Я встречался с верховным лидером, он передал Вам особенно теплые пожелания. Он подчеркнул важность укрепления и расширения наших отношений с Россией – братской и дружественной страной», – сказал Пезешкиан.

Напомним, президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, который прилетел в Россию для подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве; до этого Масуд Пезешкиан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.