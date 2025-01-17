Путин и президент Ирана начали переговоры в Кремле

Президент Ирана и Путин начали переговоры в Кремле

Tекст: Елизавета Шишкова

Эти переговоры подчеркивают важность двусторонних отношений между двумя странами и потенциальное сотрудничество в различных областях, сообщает ТАСС.

В числе ключевых вопросов будет ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, а также обстановка в Закавказье и вокруг иранской ядерной программы.

Кроме того, стороны намерены уделить особое внимание перспективам расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

По итогам переговоров Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.

Президенты России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров, где планируют обсудить подписание важного договора о стратегическом партнерстве.