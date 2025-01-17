Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.3 комментария
Путин и президент Ирана начали переговоры в Кремле
Президент Ирана и Путин начали переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Эти переговоры подчеркивают важность двусторонних отношений между двумя странами и потенциальное сотрудничество в различных областях, сообщает ТАСС.
В числе ключевых вопросов будет ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, а также обстановка в Закавказье и вокруг иранской ядерной программы.
Кроме того, стороны намерены уделить особое внимание перспективам расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.
По итогам переговоров Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.
Президенты России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров, где планируют обсудить подписание важного договора о стратегическом партнерстве.