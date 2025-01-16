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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    16 января 2025, 20:19 • Новости дня

    Россиянам облегчили получение шенгенских виз

    РСТ: Россиянам облегчили получение шенгенских виз после праздников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После новогодних каникул оформление шенгенских виз для российских граждан упростилось, что оживило спрос на туры в Европу, сообщили Российский союз туриндустрии (РСТ).

    Паспорта теперь возвращаются в предсказуемые сроки, что способствовало оживлению спроса на туры в Европу, сообщили в РСТ, передает РИА «Новости».

    Глава отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская отметила, что проще всего оформить шенгенскую визу в консульстве Греции и визу на Кипр.

    «По Франции, Италии и Испании всегда можно найти окно для записи, но в консульстве Испании наши туристы в последнее время получали месячные визы, то есть почти под даты поездки с минимальным коридором. Франция, печально известная непредсказуемой записью на подачу, перед Новым годом неожиданно стала более четко открывать окошки и оформлять визы», – пояснила она.

    Директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян сообщила, что спрос на туры в Европу в январе вырос. Визы оформляются за 20-25 дней, иногда это занимает один-два месяца. Ежедневно подаются документы на визы в Италию, запись доступна на ближайшие дни января и февраль, сказала она.

    В декабре в Болгарии заявили, что не планируют ужесточать визовый режим для граждан России в связи с предстоящим присоединением к Шенгенской зоне.

    13 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава НАТО пригрозил ЕС обязательным изучением русского языка

    Рютте: ЕС будет учить русский язык, если не выделит больше денег на оборону

    Глава НАТО пригрозил ЕС обязательным изучением русского языка
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

    Рютте выступил в Европарламенте в Брюсселе, где заявил о необходимости увеличения военных расходов стран Евросоюза. Он подчеркнул, что нынешние траты в размере 2% от ВВП недостаточны для обеспечения безопасности региона, передает ТАСС.

    По его словам, если в ближайшие четыре-пять лет финансирование не будет увеличено, европейцам придется либо изучать русский язык, либо переезжать в Новую Зеландию.

    В понедельник генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы на оборону до 8–10% ВВП.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш счел, что требование увеличить военные расходы до 5% ВВП страны НАТО смогут выполнить только через 10 лет, подчеркивая амбициозность этой цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия предложила новый принцип расчета оборонных расходов для стран НАТО, основываясь на конкретных угрозах и потребностях. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности для усиления безопасности альянса.

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    14 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе

    Политолог Трухачев: Фицо понимает, что с Зеленским нет смысла разговаривать о транзите газа

    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не стоит ожидать, что политик со стажем, каковым является Роберт Фицо, забудет про хамство Владимира Зеленского и согласится на его приглашение приехать в Киев. Такая поездка оказалась бы безрезультатной. Решение о транзите газа принимают вовсе не на Украине, а в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер Словакии отказался поехать на Украину для переговоров о газе.

    «Роберт Фицо понимает, что решения по транзиту газа принимает вовсе не Владимир Зеленский, а Евросоюз и Еврокомиссия. Поэтому поездка словацкого премьера на Украину оказалась бы просто безрезультатной и бессмысленной», – пояснил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Кроме того, когда политику со стажем, каковым является Фицо, отвечают по-хамски, не стоит ожидать, что он будет идти на поводу у наглецов», – добавил собеседник. Он отметил, что Украина явно не собирается брать в расчет энергетические интересы Братиславы, даже при том, что в Словакии, по некоторым данным, находятся порядка 120 тыс. украинских беженцев.

    Как считает эксперт, заочный конфликт Фицо и Зеленского может продолжаться еще долго. Ключевой вопрос состоит в том, на какие меры отважится словацкий премьер. «Отключит ли он рубильник и перестанет ли поставлять электричество на Украину?» – риторически отмечает эксперт и признает: возможности Словакии ограничены.

    «У Евросоюза есть рычаги давления на Братиславу. ЕК может заблокировать выделение средств республике в наказание за нарушение «военной дисциплины» против России. Тогда начнется торг между объединением и Словакией», – рассуждает аналитик.

    Еще одно препятствие на пути реализации угроз Братиславы в адрес Киева – это Чехия, добавил он. «У этих республик общая энергосистема. Повернуть рубильник Фицо может помешать его коллега Петр Фиала, который, как говорится, из штанов выпрыгивает ради поддержки Украины», – заключил Трухачев.

    Ранее стало известно, что Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера. «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал ТАСС Гашпар.

    Накануне Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». На это Зеленский ответил контрпредложением: «Ок, приезжайте в Киев в пятницу».

    Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием. Зеленский же назвал Фицо «недальновидным». Премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.

    Коментарии (2)
    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 11:53 • Новости дня
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения вопросов транзита газа, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию премьер-министра. Он отметил, что визит невозможен, несмотря на приглашение Владимира Зеленского.

    «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на границе со Словакией для обсуждения будущего транзита газа через Украину.

    Фицо до этого резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

    В ответ на предложение встретиться Зеленский пригласил Фицо в Киев.

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    15 января 2025, 03:46 • Новости дня
    Bloomberg раскрыло возможное содержание 16-го пакета санкций ЕС против России

    Bloomberg сообщило об обсуждении в ЕС постепенного отказа от российского СПГ и запрета на импорт алюминия

    Bloomberg раскрыло возможное содержание 16-го пакета санкций ЕС против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия, сообщает Bloomberg.

    В рамках новых мер также планируется ужесточение контроля экспорта товаров, используемых в военных целях. В результате этих действий больше российских банков может быть отключено от международной системы платежей SWIFT, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Обсуждаются ограничения на импорт российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа из России. При этом, ограничения на алюминий могут вводиться постепенно, и окончательные сроки и масштабы пока не определены.

    Источники агентства отмечают, что отказ от сжиженного природного газа может быть представлен как санкции, либо как часть дорожной карты, которую ЕС планирует обнародовать в феврале. Возможен также комбинированный подход.

    Отмечается, что санкции в отношении трубопроводного газа представляются нецелесообразными из-за зависимости некоторых стран ЕС, таких как Венгрия и Словакия, от поставок газа от Газпрома.

    Запрет на поставки СПГ более осуществим, поскольку Испания, Бельгия и Франция, на которые приходится наибольшая доля импорта, не должны, как считают чиновники, блокировать санкции, передает РБК.

    Рассматриваются предложения о санкциях против компаний из третьих стран, в том числе Китая и ОАЭ.

    Параллельно ЕС хочет поднять тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений. Также сообщалось, что ЕС расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов.

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    14 января 2025, 15:59 • Новости дня
    ЕК не удивило отсутствие приглашения фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа

    ЕК не считает странным неприглашение фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия сочла отсутствие приглашения Урсулы фон дер Ляйен на инаугурацию Дональда Трампа нормальным, отметив, что это соответствует практике, когда главы Еврокомиссии не были приглашены на инаугурации президентов США ранее.

    Еврокомиссия считает нормальной ситуацию с отсутствием приглашения председателя Урсулы фон дер Ляйен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью. Она отметила, что подобная практика не нова.

    Пинью подчеркнула, что главы Еврокомиссии не получали приглашения на инаугурации американских президентов и ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

    Коментарии (6)
    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    16 января 2025, 17:25 • Новости дня
    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС обсудить с Трампом возможность продления санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
    @ IMAGO/Daniel Kubirski/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Бока в Брюсселе заявил о намерении провести консультации с американской администрацией перед принятием решения о продлении санкций против России. По его словам, эти консультации должны пройти после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Министр подчеркнул важность координации с новой администрацией США в вопросе развития санкционного режима.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    В понедельник директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников заявил, что Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии.

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    15 января 2025, 09:03 • Новости дня
    Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти
    Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Модернизация трубопровода TAL позволит стране отказаться от импорта российской нефти, заявил Reuters премьер Чехии Петр Фиала.

    Отмечается, что теперь этот трубопровод способен полностью удовлетворить потребности Чехии в нефти, что позволяет стране отказаться от импорта российского сырья, передает РБК.

    Фиала отметил, что это событие является решающим моментом для Чехии, так как страна больше не подвержена энергетическому шантажу со стороны России.

    По его словам, завершение модернизации TAL означает, что в случае перебоев в поставках по трубопроводу «Дружба» Чехия может полагаться на новые маршруты.

    Однако, как подчеркнул премьер, процесс сертификации еще не завершен.

    Тем временем Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве остановку транзита газа через Украину. Словакия стремится вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы.

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    16 января 2025, 18:12 • Новости дня
    Захарова предложила ЕС рассмотреть США и Британию для расширения

    Захарова иронично предложила ЕС рассмотреть США и Британию как новых членов

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова саркастически предложила Евросоюзу задуматься о включении США и Британии в состав ЕС, отметив, что это было бы логичным продолжением их амбициозной политики расширения.

    Захарова прокомментировала, что амбиции ЕС в расширении уже выглядят карикатурно, и саркастически предложила задуматься о расширении на запад, включая Лондон и Вашингтон в состав ЕС, передает ТАСС. Она подчеркнула, что, возможно, Евросоюз снова предложит Лондону интеграцию, а также ассоциированное членство Вашингтону.

    «Если не только страны, которые граничат с пространством ЕС, могут претендовать на членство или какое-то ассоциированное партнерство, пожалуйста, они могли бы Соединенным Штатам Америки предложить самих себя в качестве организации, в которой Штаты могут поучаствовать», – заметила Захарова.

    Дипломат отметила, что, несмотря на саркастический характер ее слов, амбиции Брюсселя по расширению действительно выглядят абсурдно. «Это напоминает эстафету НАТО по бесконечной экспансии на Восток», – добавила она. Захарова также обратила внимание на слияние милитаристских задач ЕС и НАТО, утверждая, что речь идет не только об экономике, но и о военно-политической интеграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Андрей Климов заявил, что претензии Литвы на Калининград могут привести к очень тяжелым правовым последствиям для Вильнюса, а также сообщалось, что Евросоюз готов защитить Данию при вторжении США в Гренландию.

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    14 января 2025, 00:23 • Новости дня
    ЕС подтвердил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
    ЕС подтвердил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Совет ЕС подтвердил решение о приглашении Швейцарии в проект «военного Шенгена», говорится в соответствующем документе.

    Подчеркивается, что включение страны в проект «военной мобильности» по программе Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) обернется значительной «добавочной стоимостью». Совет ЕС официально утвердил решение, «подтверждающее, что участие Швейцарии отвечает условиям программы».

    Швейцария подала заявку на участие в сентябре 2024 года. Решение Совета ЕС открывает возможность пригласить Швейцарию в данный проект, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО разрабатывает сухопутные коридоры для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае войны с Россией. Как указывали СМИ, лидеры альянса хотят создать военный эквивалент шенгенской зоны для свободного перемещения военных в границах государств-участников.

    Швейцарская народная партия выразила недовольство в адрес министра обороны Виолы Амхерд за ее политику, которая, по их мнению, может отдалить страну от нейтралитета.

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    14 января 2025, 01:41 • Новости дня
    Словакия объявила о возобновлении парламентского диалога с Россией

    Вице-спикер Национального совета Словакии Данко объявил о возобновлении парламентского диалога с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко, находящийся в Москве в составе словацкой парламентской делегации.

    Данко заявил, что рад визиту в Москву. По его словам, парламент Словакии «первый парламент из ЕС, который начал диалог» с парламентом России. «Он очень важен для решения многих проблем», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет с делегацией словацкого парламента был вынужден изменить маршрут и лететь через Германию и Чехию после отказа Польши предоставить разрешение на пролет в Россию через свое воздушное пространство. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал избегать полетов в Москву.


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    14 января 2025, 13:19 • Новости дня
    Лавров назвал несовместимыми членство в ЕАЭС и вступление в ЕС для Армении

    Tекст: Александра Юдина

    Членство в ЕАЭС и вступление в ЕС несовместимы, так как эти объединения работают по разным принципам, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России заявил, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе несовместимо с ее стремлением вступить в Евросоюз, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что данные международные объединения работают по разным принципам.

    При этом Лавров, комментируя решение Армении начать процесс вступления в ЕС, назвал его суверенным выбором страны. При этом он отметил, что Еревану стоит взвесить все за и против.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил, что решение премьер-министра Никола Пашиняна о начале процесса вступления в Евросоюз является политическим фарсом.

    Напомним, правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, предложенный несколькими прозападными партиями и организациями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал евроассоциацию суверенным правом Армении.


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    15 января 2025, 11:15 • Новости дня
    Мэр Нарвы выступила против закрытия границы с Россией

    Мэр Нарвы Катри Райк выступила против закрытия границы с Россией

    Мэр Нарвы выступила против закрытия границы с Россией
    @ Katri Raik/YouTube

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр города Нарва Катри Райк выступила против инициативы консервативной эстонской партии «Отечество», предложившей закрыть пограничные пункты на границе с Россией, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

    По словам Райк, «партии «Отечество» нравится провоцировать русскоязычных жителей Нарвы», акцентируя внимание на том, что за этой инициативой может стоять стремление привлечь поддержку в других регионах страны, передает ТАСС.

    Райк также отметила, что правительство Эстонии не предоставило никаких критических оценок угрозы со стороны России, а также не обсуждало планы по закрытию границы.

    В настоящее время на эстонско-российской границе действуют три пограничных пункта: «Нарва», «Лухамаа» и «Койдула».

    Законопроект о закрытии погранпунктов был внесен на рассмотрение в парламент Эстонии партией «Отечество» 13 января. Председатель партии Урмас Рейнсалу заявил, что решение продиктовано «несколькими гибридными атаками», организованными Россией против Эстонии и ее союзников.

    Ранее начальник департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев сообщил, что Эстония решила «покрыть каждый метр» границы с Россией системами наблюдения.

    Эстонские власти ранее приняли решение об установке цепочки буев с лезвиями на водной границе с Россией для усиления пограничного контроля на реке Нарва.

    Эстония увеличила оборонный бюджет и налоговые поступления для закупки боеприпасов и укрепления безопасности на фоне «растущей угрозы со стороны России».

    МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе.

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    15 января 2025, 10:55 • Новости дня
    Запасы газа в Европе опустились ниже 65%

    Запасы газа в ПХГ Европы снизились ниже 65%, отбор достиг 900 млн кубометров в сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Текущие запасы газа в подземных хранилищах Европы составляют 64,98%, что ниже среднего уровня за последние пять лет, передает ТАСС.

    В предыдущие годы, такие как 2018-й и 2022-й, запасы к концу отопительного сезона снижались до критичных отметок, достигая 18% и 26% соответственно.

    В то время приходилось прибегать к использованию буферного газа для поддержания давления в хранилищах. Теперь, несмотря на снижение запасов, текущие уровни значительно превышают показатели тех «проблемных» лет.

    Ранее издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    На прошлой неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа.

    Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков.

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    14 января 2025, 09:51 • Новости дня
    ЕС приостановил штрафы для Apple, Google и Meta

    ЕС приостановил штрафы крупным IT-компаниям на время переоценки расследований

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз временно остановил начисление новых штрафов для Apple, Google и Meta, чтобы провести пересмотр текущих расследований в соответствии с правилами о цифровых рынках.

    Европейский союз проводит переоценку ранее начатых расследований в отношении крупных технологических гигантов, таких как Apple, Google и Meta, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Расследования были начаты в рамках правил ЕС о цифровых рынках. На время проверки компании не будут облагаться новыми штрафами, поскольку все решения и потенциальные санкции приостановлены.

    Эта переоценка может повлиять на масштаб текущих расследований, которые начались с марта прошлого года. По словам источников, проверка включает анализ возможных последствий второго срока избранного президента США Дональда Трампа, хотя она не была начата в связи с его победой на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Meta и Alphabet по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на сумму почти 2 млрд евро за нарушение конкуренции на рынке. Штрафы для крупных технологических компаний, таких как Apple, Meta и Alphabet, стали рутинной практикой.

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