РСТ: Россиянам облегчили получение шенгенских виз после праздников

Tекст: Алексей Дегтярев

Паспорта теперь возвращаются в предсказуемые сроки, что способствовало оживлению спроса на туры в Европу, сообщили в РСТ, передает РИА «Новости».

Глава отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская отметила, что проще всего оформить шенгенскую визу в консульстве Греции и визу на Кипр.

«По Франции, Италии и Испании всегда можно найти окно для записи, но в консульстве Испании наши туристы в последнее время получали месячные визы, то есть почти под даты поездки с минимальным коридором. Франция, печально известная непредсказуемой записью на подачу, перед Новым годом неожиданно стала более четко открывать окошки и оформлять визы», – пояснила она.

Директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян сообщила, что спрос на туры в Европу в январе вырос. Визы оформляются за 20-25 дней, иногда это занимает один-два месяца. Ежедневно подаются документы на визы в Италию, запись доступна на ближайшие дни января и февраль, сказала она.

В декабре в Болгарии заявили, что не планируют ужесточать визовый режим для граждан России в связи с предстоящим присоединением к Шенгенской зоне.