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Путин: Россия готова оказывать ЦАР гуманитарную помощь
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, включая поставки пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с главой ЦАР Фостен-Арканжем Туадера.
«Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, мы это делаем», – цитирует слова российского лидера Telegram-канал Кремля. Он уточнил, что в основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. «Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане», – подчеркнул глава государства.
В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Туадера встретятся в Кремле для переговоров, которые будут проходить в два этапа.
Накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, где его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза. Кремль ранее анонсировал встречу Путина с президентом ЦАР Туадера.