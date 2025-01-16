Беспилотники Zala помогли продвижению ВС России на Южно-Донецком направлении

Tекст: Вера Басилая

Минобороны сообщило, что расчеты беспилотников Zala выполняют задачи воздушной разведки, оставаясь незаметными и обнаруживая замаскированные пункты управления, артиллерийские позиции, системы ПВО и схроны, передает РИА «Новости».

По словам представителей ведомства, операторы Zala могут даже разглядеть действия противника на опорных пунктах или определить номера автомобилей. На приведение беспилотника в готовность требуется всего несколько минут.

Zala также помогает в борьбе с вражескими дронами, такими как «Баба-яга», который летит ниже российских беспилотников, что позволяет их своевременно обнаружить и сбить.

Ранее служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против создателя дрона «Ланцет» Александра Захарова, который является совладельцем и главным конструктором российской компании по производству беспилотников Zala Aero Group.

Российские военные группировки «Север» уничтожили украинский танк Т-64 в Курской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».