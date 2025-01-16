Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
Беспилотники Zala помогли продвижению ВС России на Южно-Донецком направлении
Российским штурмовым подразделениям помогают продвигаться на Южно-Донецком направлении беспилотники Zala, которые успешно ведут воздушную разведку и обнаруживают замаскированные объекты противника, сообщило министерство обороны.
Минобороны сообщило, что расчеты беспилотников Zala выполняют задачи воздушной разведки, оставаясь незаметными и обнаруживая замаскированные пункты управления, артиллерийские позиции, системы ПВО и схроны, передает РИА «Новости».
По словам представителей ведомства, операторы Zala могут даже разглядеть действия противника на опорных пунктах или определить номера автомобилей. На приведение беспилотника в готовность требуется всего несколько минут.
Zala также помогает в борьбе с вражескими дронами, такими как «Баба-яга», который летит ниже российских беспилотников, что позволяет их своевременно обнаружить и сбить.
Ранее служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против создателя дрона «Ланцет» Александра Захарова, который является совладельцем и главным конструктором российской компании по производству беспилотников Zala Aero Group.
Российские военные группировки «Север» уничтожили украинский танк Т-64 в Курской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».