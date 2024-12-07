Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.2 комментария
Российские войска уничтожили «Ланцетом» танк ВСУ в Курской области
Группировка «Север» уничтожила «Ланцетом» танк Т-64 ВСУ в Курской области
Российские военные группировки «Север» уничтожили украинский танк Т-64 в Курской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщило Министерство обороны России.
Российские военные уничтожили танк Вооруженных сил Украины в Курской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Операция была проведена группировкой войск «Север», которая выявила танк Т-64 ВСУ в приграничном районе во время разведывательных мероприятий, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
После получения и анализа разведывательных данных, было принято решение об использовании дрона «Ланцет». В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса танк ВСУ был уничтожен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу.
Также сообщалось, что украинские войска лишились значительных ресурсов, включая каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, с начала вторжения на Курскую область.