  • Новость часаЗахарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    7 декабря 2024, 06:13 • Новости дня

    ТАСС: ВСУ потеряли каждого седьмого солдата и каждый пятый танк в Курске

    С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 38,4 тыс человек и 232 танка

    Tекст: Максим Попов

    С начала вторжения в Курскую область украинские войска лишились значительных ресурсов, включая каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, по данным подсчетов российских властей.

    Как сообщает ТАСС, с начала вторжения Украины в Курскую область, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк. Эти данные были получены на основе подсчетов Министерства обороны России.

    По сводкам российского военного ведомства, в период с 6 августа по 6 декабря, общие потери ВСУ на всех направлениях составили около 270,4 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В это же время, в числе потерь числятся 1 217 танков.

    На курском направлении потери украинских войск составили 38,4 тыс. человек и 232 танка. Это значит, что Киев потерял каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк в результате действий на российской территории, говорится в отчете.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу.

    6 декабря 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские войска окружили Курахово в ДНР

    Рогов сообщил об окружении Курахово российскими войсками с нескольких сторон

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах, вынуждая украинские силы отступать к промышленной зоне, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска продолжают окружение города Курахова в ДНР, сообщает РИА «Новости». Владимир Рогов заявил, что город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска контролируют подступы к Курахово с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, куда отступают украинские силы.

    Рогов отметил, что восточная часть города уже освобождена российскими войсками, а в центральной и южной частях продолжаются бои. Противник отступает к промышленной зоне в западной части города, где сосредоточены крупные укрепрайоны и находится теплоэлектростанция. Российские войска продолжают стремиться к полному окружению оставшихся частей города, подконтрольных ВСУ.

    Курахово является важным стратегическим пунктом в юго-западной части Донбасса, расположенным в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Курахово остается под контролем ВСУ дольше других населенных пунктов в этом регионе после освобождения Угледара.

    Накануне сообщалось, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией, кроме того, они отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая являлась единственной дорогой для выхода из Курахово. Также ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей на Кураховском направлении.

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    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

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    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    6 декабря 2024, 08:35 • Новости дня
    Российские силы выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра
    Российские силы выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР, заявили в ЛНР.

    Российские военные смогли выбить Вооруженные силы Украины из восточной части Часова Яра, передает РИА «Новости», ссылаясь на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

    По его словам, в результате активных боевых действий российским силам удалось занять более выгодные рубежи и позиции в этом районе города.

    Часов Яр расположен в Донецкой народной республике, примерно в 15 километрах западнее Артемовска, что делает его стратегически важным пунктом в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в Часовом Яре, ранее сообщалось о боях на этом заводе, а украинские войска под Часовым Яром остались без пополнений.

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    6 декабря 2024, 11:43 • Новости дня
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    @ Dwi Anoraganingrum/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Без участия США конфликт на Украине не возник бы и уже давно мог завершиться, ситуация может измениться после вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в конфликте на Украине. По его словам, без вмешательства США такая война не началась бы и давно бы завершилась. Премьер Венгрии отметил, что Украина не смогла бы оказывать сопротивление без американской поддержки, передает ТАСС.

    В своем выступлении на радиостанции Kossuth, венгерский лидер подчеркнул, что вокруг Украины сложилась критическая ситуация. Администрация Джо Байдена стремится оказать Киеву максимально широкую военную помощь. Орбан также раскритиковал высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о призыве молодежи на службу на Украине, назвав их опасными.

    Венгерский лидер выразил надежду, что с приходом к власти Дональда Трампа США изменят свою стратегию и начнут действовать в направлении мирного урегулирования.

    Ранее Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США. The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

    Лавров также заявил, что Дональд Трамп не настроен пророссийски, несмотря на его дружелюбие в общении, подчеркнув большое количество антироссийских санкций, введенных при его администрации.

    Кроме того, Лавров назвал Карлсону условия для урегулирования конфликта на Украине.

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    6 декабря 2024, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
    Российские войска освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Подразделения группировки войск «Центр» успешно продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Пустынка, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    За неделю украинские вооруженные формирования в зоне ответственности группировки потеряли более 3600 военнослужащих.

    Подразделения группировки войск «Восток» также вели активные действия и освободили Сухие Ялы в ДНР. В зоне ответственности группировки «Восток» потери противника составили до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard, 15 боевых бронированных машин, из них четыре американских MaxxPro и четыре HMMWV.

    Ранее сообщалось, что ВС России установили контроль над Романовкой в Донецкой народной республике и Новодаровкой в Запорожской области.

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    6 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    В МИД допустили возможность проведения новой Ялтинской конференции по итогам СВО

    Сергей Рябков не исключил идею закрепляющей итог СВО конференции

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал возможность проведения новой конференции, напоминающей Ялтинскую, для закрепления геополитических итогов специальной военной операции.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности проведения новой конференции наподобие Ялтинской, которая могла бы закрепить геополитическую конфигурацию по результатам специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью порталу kp.ru.

    Рябков отметил, что «идею Ялты 2.0 я в принципе не исключал бы», но подчеркнул, что основой для такой конференции должно стать принуждение Вашингтона к переговорам. По его мнению, эти переговоры должны привести к признанию новой геополитической реальности, сложившейся после СВО.

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты

    Позиция Москвы, как подчеркнул Рябков, предполагает необходимость конструктивного диалога с западными странами для упрочнения стабильности в международных отношениях. Он также отметил важность переговорных решений, которые могли бы обеспечить долгосрочную безопасность и мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что Запад рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая предполагаемое ее разделение и создание международной миссии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, как заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Премьер-министр Британии Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для завершения конфликта на Украине.

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    6 декабря 2024, 23:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами

    ВСУ использовали польские БЭК «Гавия» для атаки на Крымский мост

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника.

    ВСУ попытались атаковать Крымский мост с использованием новейших польских безэкипажных катеров «Гавия». Кроме них, в атаке также участвовали катера Magura-V5 и Sea Baby, сообщила «Лента.Ру».

    По замыслу украинских военных, до Крымского моста должны были добраться не менее десяти безэкипажных катеров. Однако все они были уничтожены российскими военными.

    Напомним, в августе Вооруженные силы отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

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    6 декабря 2024, 11:18 • Новости дня
    ВС России ударом ФАБов уничтожили базу нацгвардии Украины в ДНР

    Минобороны России сообщило об уничтожении базы нацгвардии Украины в Правдовке ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли авиаудар по пункту временной дислокации нацгвардии Украины в Правдовке в ДНР, использовав три авиабомбы ФАБ-250 с модулями планирования и коррекции, сообщило Министерство обороны.

    Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации подразделения Национальной гвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР. Для атаки были использованы три авиабомбы ФАБ-250, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Министерство обороны опубликовало кадры объективного контроля, на которых видно, как авиаудар был нанесен по базе украинских сил.

    Ранее российские силы выбили украинские войска с позиций в восточной части Часова Яра.

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

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    6 декабря 2024, 07:54 • Новости дня
    В Часовом Яре нашли документы солдат ЕС

    Начальник штаба сообщил о документах солдат ЕС среди ликвидированных наемников в Часовом Яре

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боев в Часовом Яре были обнаружены документы солдат из стран Евросоюза, рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» бригады «Эспаньола» в составе группировки войск «Юг» с позывным «Чукча».

    Украинские войска продолжают удерживать позиции в центре Часова Яра, используя иностранных наемников. Так, среди ликвидированных бойцов находятся солдаты из стран Евросоюза, передает ТАСС.

    Военный также добавил, что в радиоэфире часто звучит польская речь, а в разгрузках убитых солдат противника регулярно находят документы стран ЕС и Латинской Америки.

    Также «Чукча» подчеркнул, что украинское командование проводит активные оборонительные действия и регулярно пытается контратаковать, прибегая к помощи иностранных наемников.

    Он заявил, что несмотря на все усилия, падение Часова Яра является неизбежным, добавив, что «неважно скольким еще бойцам противника придется отдать жизни за эту доминирующую высоту».

    Ранее в Ровненской области на западе Украины были нанесены удары по военной части ВСУ, где, по предварительным данным, находились наемники из Польши. Также ВС России нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотниками ВСУ.

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    7 декабря 2024, 01:47 • Новости дня
    Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
    Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о необходимости прекращения поставок вооружений киевскому режиму, предложив Западу сосредоточиться на спасении Украины, а не на ее военных победах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны сосредоточиться на спасении «остатков» Украины, а не на ее военных успехах. Об этом она написала в своем Telegram в ответ на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который после речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, заявил о необходимости обеспечения «победы Украины».

    По словам Захаровой, такая позиция может привести к уничтожению Украины и ее граждан, что, возможно, соответствует интересам НАТО.

    Дипломат задала вопрос правительству Норвегии об отсутствии реакции на действия США и НАТО в Югославии в 1999 году и на Украине в 2014 году. Захарова напомнила, что бомбардировки Югославии силами НАТО были предприняты без одобрения Совета Безопасности ООН.

    Напомним, накануне министр иностранных дел Норвегии Эйде призвал поддержать киевский режим, заявив о важности победы Украины в конфликте. В своей речи Эйде раскритиковал выступление Лаврова, обвинив Россию в неуважении территориальной целостности других государств.


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    6 декабря 2024, 13:36 • Новости дня
    Российский батальон случайно закрепился на позициях ВСУ и захватил офицера «Азова»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные случайно закрепились на позициях ВСУ и захватили в плен офицера «Азова» благодаря подкреплению, которое пришло после потери связи, рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском командир батальона Сергей Фалелеев в программе «Ищу своих».

    По его словам, российские военные ошибочно зашли на позиции ВСУ и начали обустраивать окопы, не заметив, что находятся на территории противника, передает медиагруппа «Звезда».

    ВСУ не обратили внимания на закрепление российских военных. В это время к ним подошел офицер и поинтересовался, что они делают. Получив ответ, он просто продолжил путь. Российские военные поняли об опасности и отправили посыльного, так как связь по рации была потеряна.

    Пока ожидалось подкрепление, российские солдаты закидали позиции противника гранатами, что вызвало замешательство среди ВСУ.

    В итоге атака изнутри позволила разгромить противника, а среди пленных оказался офицер «Азова», который ранее пытался установить контакт.

    Бой длился 28 дней и закончился победой российских войск.

    Напомним, в конце апреля сообщалось, что подразделения Южной группировки ВС России освободили поселок Артемовск в Донецкой народной республике. Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сообщил, что подразделения иностранных наемников под Артемовском понесли тяжелые потери, что вынудило их отойти с передовой линии фронта. После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт.

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    6 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Морская авиация уничтожила шесть беспилотных катеров ВСУ в Черном море

    Минобороны: Морская авиация России уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

    Морская авиация уничтожила шесть беспилотных катеров ВСУ в Черном море
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть беспилотных катеров ВСУ в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны России.

    По данным из Telegram-канала Минобороны, морская авиация Черноморского флота провела операцию по обнаружению и уничтожению шести безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

    Все катера были успешно уничтожены, что стало частью мер по обеспечению безопасности в регионе.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что расчеты ПВО и РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в регионе.

    Минобороны сообщило, что средства ПВО России за сутки уничтожили 101 дрон самолетного типа.

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    6 декабря 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за семь дней установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны.

    За неделю российские силы освободили Ильинку, Романовку в ДНР, а также Петровку и Пустынку. В Запорожской области были освобождены Новодаровка и Сухие Ялы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате действий российских войск были поражены формирования ВСУ, включая механизированные, десантно-штурмовые и морские бригады. Всего на разных направлениях, включая Харьковское и Донецкое, потери украинских сил составили более 13 тыс. 500 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Север» нанесли удары по живой силе и технике ВСУ, в результате чего уничтожены девять танков, включая немецкий Leopard, а также 42 боевых бронированных машины, среди которых три американские Bradley.

    Группировка «Запад» отразила 64 контратаки ВСУ, в зоне ее ответственности украинская армия потеряла 3565 военнослужащих, танк Leopard, девять боевых бронированных машин и 15 артиллерийских орудий, среди которых семь гаубиц стран НАТО.

    В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 3,6 тыс. военнослужащих и 31 боевую бронированную машину, включая Bradley и MaxxPro.

    1 декабря Минобороны сообщало, что ВС России за осень 2024 года освободили 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях. 3 декабря ведомство сообщало об освобождении Романовки в Донецкой народной республике и Новодаровки в Запорожской области.

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    6 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Песков сообщил о близости развязки в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу.

    «Ситуация близка к развязке. Время нам покажет, насколько. Эта развязка будет обязательно, и ситуация будет нормализована», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что сейчас в регионе требуется антикризисное управление. По мнению президента Владимира Путина, временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн способен справиться с этой задачей кризисного менеджмента.

    Напомним, президент России Владимир Путин принял отставку Алексея Смирнова с поста главы Курской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен Александр Хинштейн.

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    6 декабря 2024, 06:35 • Новости дня
    США подтвердили намерение отправить на Украину оружие к январю 2025 года

    США отправят Украине сотни тысяч снарядов, ракеты и бронетехнику к январю 2025 года

    Tекст: Максим Попов

    Советник президента США Джейк Салливан пообещал Украине значительную военную помощь, включая сотни тысяч снарядов и тысячи ракет, с поставкой к середине января 2025 года, сообщила The Guardian.

    По информации издания, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком в Вашингтоне. Во время встречи, которая продолжилась более часа, стороны обсудили детали предстоящей военной помощи, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Guardian, США запланировали передать Украине значительное количество вооружений, включая тысячи ракет и сотни единиц бронетехники. Ожидается, что поставки начнутся и завершатся к середине января 2025 года, что совпадает с концом президентского срока Джо Байдена, отмечается в материале.

    Известно, что Байден в сентябре поручил наращивать военную помощь Украине, используя все доступные финансовые средства. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 725 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды, ракеты и средства ПВО.

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    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

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    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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