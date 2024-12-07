С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 38,4 тыс человек и 232 танка

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, с начала вторжения Украины в Курскую область, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк. Эти данные были получены на основе подсчетов Министерства обороны России.

По сводкам российского военного ведомства, в период с 6 августа по 6 декабря, общие потери ВСУ на всех направлениях составили около 270,4 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В это же время, в числе потерь числятся 1 217 танков.

На курском направлении потери украинских войск составили 38,4 тыс. человек и 232 танка. Это значит, что Киев потерял каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк в результате действий на российской территории, говорится в отчете.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу.