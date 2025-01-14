Агроном подтвердил эффективность общения с комнатными растениями и рассадой

Tекст: Татьяна Косолапова

«Научных исследований насчет разговоров с растениями я, честно говоря, не встречал. При этом известно, что свое биополе у растений существует, между собой они взаимодействуют. Но вот насколько оно может воздействовать с биополем человека или с его разговором – неизвестно. Да и, думаю, мало шансов узнать точно, по крайней мере, в ближайшее время», – говорит Викулов.



Однако агроном все же считает, что общение человека с растением действительно способствует его росту, но не напрямую, а косвенно. Все дело в психологии: люди, которым нравится выращивать растения, настраивают себя на одну волну с ними, наблюдают за ними ежедневно, подмечают малейшие изменения в состоянии. Разговаривая с цветами в квартире или всходами огурцов и помидоров, люди, можно сказать, «очеловечивают» их, ухаживают, как за маленькими детьми, что, естественно, в результате положительно сказывается на росте и процветании.

Кроме того, продолжает он, люди говорят с растениями, чтобы почувствовать связь с природой и обрести спокойствие. Общение с комнатными цветами, рассадой или другими растениями помогает выразить мысли и эмоции, особенно тем, кто ищет уединения. Для многих это часть медитации или способ сосредоточиться.

«При этом мы видим, что в дикой природе все деревья и другие растения растут сами по себе. Им не нужна человеческая речь, да и в целом общение с нами. Однако в саду или дома, когда мы вслух или про себя говорим с цветами и прочими растениями, мы совершенно точно не делаем хуже. Наоборот, мотивируем сами себя подмечать какие-то мелочи. Тем более что человек и сам получает от этого удовольствие», – убежден специалист.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев, рассуждая, работают ли касающиеся сада и огорода приметы и суеверия, в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что если человек общается со своим садом, значит, опять же, уже более внимательно к нему относится и лучше ухаживает. При этом он также отметил, что они вряд ли слышат людей.