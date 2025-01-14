Силами ПВО над Тульской областью сбито 16 БПЛА

Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.12 комментариев
Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.12 комментариев
Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.7 комментариев
Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.6 комментариев
Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке на вручении премии вопреки требованиям националиста
Издание пишет, что украинская актриса Лариса Кадочникова, известная по главной роли в фильме «Тени забытых предков», выбрала русский язык для выступления на церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова. На мероприятии ее попросили говорить на украинском языке, однако она отказалась, объяснив это правом говорить на любом языке. В ответ на это в зале раздались аплодисменты, передает ТАСС.
Кадочникова отметила, что она играет в театре на украинском языке и никуда не уезжала с Украины, подчеркивая свою преданность стране.
По информации издания «Страна», выступать на украинском языке актрису попросил националист Руслан Кошовенко. Его брат ранее участвовал в марше в честь дивизии СС «Галичина»( запрещена в России), где демонстрировал римское приветствие. Сам Руслан Кошовенко в соцсетях выразил недоумение по поводу аплодисментов, которые получила Кадочникова, и оскорбил ее. Он был поддержан местной писательницей, выступающей за украинизацию.
Ранее в 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, закрепивший украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.
Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.
Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что украинские законы направлены на истребление русского языка, хотя на передовой большинство украинцев продолжают говорить на русском языке.
Издание «Страна.ua» сообщило о появлении военной техники с российскими флагами на одной из улиц в Дарницком районе Киева. На видеозаписи, сопровождающей материал, зафиксирован военный грузовик, вокруг которого стоят люди в форме. Рядом с машиной установлен флаг Российской Федерации, передает Газета.Ru.
Журналисты издания отметили, что по информации из местных пабликов это может быть связано со съемками военного фильма. Однако на представленных кадрах отсутствуют камеры и другое оборудование, характерное для съемочной площадки, что вызывает сомнения относительно правдивости этих предположений.
Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки у мемориала погибшим украинским военным, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей.
Напомним, в Киеве в воскресенье была объявлена воздушная тревога.
Минобороны: Киевский режим атаковал станцию «Русская» в Гай-Кодзоре девятью БПЛА для остановки поставок газа в Европу
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, атака ВСУ произошла 11 января, киевский режим ударил девятью беспилотниками самолетного типа по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре, где осуществляется подача газа по трубопроводу «Турецкий поток».
В ходе отражения налета подразделениями ПВО все беспилотники были сбиты, пострадавших нет.
В результате падения осколков одного из беспилотников здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.
Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование было восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников в Краснодарском крае.
Су-34 в ходе спецоперации впервые использовал «Кинжал» в зоне СВО
Издание сообщает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые успешно применил гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе специальной военной операции, передает ТАСС.
Экипаж, возглавляемый полковником Максимом Стефановым, успешно выполнил задачу в ходе специальной военной операции. В статье, посвященной полковнику Стефанову, отмечается, что его опыт и навыки испытателя способствовали успешному применению новейшей техники, пишет «Красная звезда».
«Кинжал» – это новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, скорость в 10 раз превышает скорость звука, дальность – более 2 тыс. км. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, оснащается обычной и ядерной боевыми частями.
Позднее «Красная звезда» опровергла информацию о применении Су-34 ракет «Кинжал».
Ранее в мае в Киеве были уничтожены пять пусковых установок Patriot и радиолокационная станция при помощи комплекса «Кинжал».
Также сообщалось, что на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы».
Минобороны сообщило о начале эвакуации жителей из Курахово
Город Курахово в ДНР был освобожден российскими войсками на прошлой неделе, однако украинская армия продолжает наносить удары по жилой застройке, используя тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Военнослужащие Южной группировки войск начали эвакуацию жителей, передает РИА «Новости».
Местные жители рассказали, что те, кто говорил на русском, часто подвергались угрозам и оскорблениям со стороны ВСУ.
Один из жителей Анатолий Анин рассказал, что ВСУ несколько раз стреляли по ним, когда они пытались добыть воду. В свою очередь другой житель Артем Аврамченко отметил, что еще до мобилизации 2022 года мужчин забирали в армию из ДНР, часто даже в подъездах и возле магазинов.
Григорий Кривенко добавил, что «ждунами» называли всех, кто ожидал прихода русских. По его словам, украинские сторонники запугивали их, заявляя, что русские будут их преследовать, «поедят» и «поизнасилуют».
«Я про себя думаю – кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы», – вспоминает Кривенко.
Курахово серьезно пострадало в результате продолжающихся боев, в городе практически не осталось уцелевших зданий. Многие жители погибли из-за обстрелов, а тела тяжело вывезти из-за постоянной угрозы новых атак. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов.
Минобороны сообщало, что ВС России за неделю освободили три населенных пункта: Курахово, Надию и Даченское. Российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса, и открыла дорогу на Днепр.
В своем Telegram-канале Медведев подверг сомнению реалистичность германского сценария раздела Украины, который предполагает существование двух частей страны по аналогии с ФРГ и ГДР. По его мнению, сценарий не имеет шансов на успех, поскольку он направлен на примирение руководства Киева с радикальными неонацистами.
«Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами», – отметил он.
Медведев подчеркнул, что подобный сценарий игнорирует стремление России и ее союзников сохранить единство славянского народа и направлен на удовлетворение уязвленного самолюбия противников России.
«В сухом остатке разговор про «германский вариант» сводится к простой формуле, которая была озвучена ранее: в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий. Но это никакое не урегулирование по модели «двух Германий», – считает Медведев.
Он считает, что германский сценарий возможен лишь в виде присоединения украинских земель к Российской Федерации.
Ранее будущий помощник по нацбезопасности Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей.
Как писало издание American Thinker, конфликт на Украине может завершиться прекращением огня, где Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства, что напомнит распад Югославии.
Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.
Reuters: Украина прекратила добычу угля на шахте под Красноармейском из-за наступления ВС России
Как отмечает Reuters, эта шахта была единственной, где Украина вела добычу коксующегося угля, передает ТАСС. Сейчас добыча остановлена, ведутся работы только на поверхности. Источник агентства сообщил, что проводится эвакуация работников шахты.
По данным агентства, в 2023 году на шахте в Красноармейске было добыто 3,5 млн тонн угля. Закрытие этого объекта может существенно повлиять на производство стали на Украине. Согласно прогнозам украинских сталелитейщиков, из-за остановки добычи угля производство стали в стране может снизиться с 7,6 млн тонн в 2024 году до 2 млн тонн в 2025 году.
Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе. Также сообщалось, что силы России активизировали огневое воздействие на трассу Красноармейск – Константиновка в ДНР, усилив давление за счет успехов на линии фронта.
Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) в связи с ударом ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае.
Сийярто после удара подчеркнул, что газопровод «Турецкий поток» является необходимым для обеспечения природным газом Венгрии и Центральной Европы. Он добавил, что этот транспортный маршрут долгое время служил надежным средством доставки, где компании и транзитные страны всегда выполняли свои контрактные обязательства, передает ТАСС.
Министр отметил, что безопасность энергоснабжения непосредственно связана с вопросом суверенитета. «Любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», – написал Сийярто.
Напомним, в понедельник киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Министерство обороны сообщило, что силы ПВО России сбили все дроны.
Песков отметил, что существует определенный порядок присвоения наград, и Григорьев был официально представлен к званию Героя России, передает ТАСС.
Кроме того, Песков положительно оценил планы реализации в Якутии кадровой программы для участников специальной военной операции под названием «Якутия – земля героев». Он заявил, что Кремль с восхищением и гордостью относится к этому проекту.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР.
Сам Григорьев признался, что был удивлен скоростью принятия такого решения. Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.
Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР.
Зеленский ответил на предложение Фицо обсудить на границе транзит газа
В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский опубликовал предложение Фицо и написал: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».
Напомним, Фицо предложил Зеленскому провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, учитывая истечение контракта в 2024 году. Он отметил, что встреча может состояться на территории Словакии вблизи границы с Украиной.
Ранее Фицо резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.
Политолог Дудаков: Вопрос снижения призывного возраста может стать рычагом давления на Украину со стороны США
«У команды Дональда Трампа, по всей видимости, нет единой стратегии урегулирования украинского конфликта. Поэтому представители будущей администрации, вбрасывая в общественную сферу всевозможные заявления, просто прощупывают почву. Иногда они корректируют позицию, делая шаг назад или вперед», – сказал политолог Владимир Корнилов.
Яркий тому пример – ряд заявлений Майка Уолтца, подчеркнул собеседник. С одной стороны, Трамп, как говорит его советник, признает, что полное «вытеснение» России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей. По словам Уолтца, необходимо сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Но в то же время он заявляет, что Украина должна понизить призывной возраст до 18 лет.
«Иными словами, получается винегрет из различных пожеланий», – пояснил эксперт. Как считает политолог, Уолтц лишь «пытается угадать линию поведения своего босса и соответствовать этому». При этом риторика самого Трампа довольно часто меняется: сначала он говорил о планах положить конец противостоянию в течение 24 часов, а затем сообщает: ему нужно до полугода, указал Корнилов.
«Что делать Уолтцу в этой ситуации? Он понимает, что для урегулирования ситуации необходим диалог с Россией, и разговор Трампа с Владимиром Путиным должен состояться в ближайшем будущем. На этом фоне советник республиканца и «выдает на-гора», – детализировал аналитик. Отдельного внимания, по мнению Корнилова, заслуживает заявление Уолтца о снижении призывного возраста на Украине, что не укладывается в логику «мирного урегулирования».
«Сейчас идет серьезная борьба за позицию Трампа по украинскому конфликту. Она ведется во всех сферах, на всех площадках: публичных и закулисных. Команда Владимира Зеленского очень активно работает в этом направлении. Они через американских и европейских лоббистов пытаются «продать» республиканцу под видом деэскалации эскалацию. Из выступлений избранного президента США можно сделать вывод, что он рассматривает и такой вариант», – пояснил Корнилов.
Спикер напомнил: ранее Трамп говорил, что может «накачивать» Украину оружием, если Москва не согласится на условия США. «Поэтому позиция Уолтца соответствует тому, что говорил его начальник: мы вроде как за диалог и при этом готовы передать Киеву вооружение. Но для этого украинскому руководству нужно как можно больше тех, кого можно отправить на фронт», – уточнил эксперт. По его оценкам, если будущая администрация Трампа даст команду офису Зеленского понизить призывной возраст, то те послушаются беспрекословно.
На Украине между тем уже идет информационная подготовка к возможному решению. Политолог указал на рассказ Дмитрия Кулебы о том, как тот отговорил своего 18-летнего сына от службы в ВСУ. «Бывший министр делает вид, что его сынок и был бы готов пойти служить в армии, да возраст не позволяет. Так украинская элита и относится к обывателям, которым можно вешать откровенную лапшу на уши, понимая, что они не смогут возмутиться», – акцентировал собеседник.
Что касается позиции Москвы по урегулированию конфликта, то она остается неизменной и не зависит от заявлений команды Трампа, продолжал специалист. «Республиканцу и его советникам стоит об этом помнить», – подчеркнул Корнилов.
Схожей точки зрения придерживается и американист Малек Дудаков. «Уолтц постепенно расшатывает «ястребиный консенсус» на Западе, говоря о том, что вернуть все территории, которые были освобождены Россией, невозможно», – пояснил он. Собеседник указал, что, с одной стороны, команда Трампа понимает, что нужно садиться с Россией за стол переговоров.
«С другой стороны, Трамп не хочет этого делать со слабой позиции. Поэтому Уолтц призывает стабилизировать фронт, а для этого Украине нужно больше людей – и значит, нужно снижать призывной возраст. Другое дело, что сами украинцы не спешат это делать, несмотря на давление Байдена», – отметил Дудаков. В отличие от Корнилова, он полагает, что офис Зеленского не будет снижать призывной возраст – «по крайней мере, в ближайшее время».
«И это может стать еще одним рычагом давления на Украину со стороны США. Команда Трампа скажет: мол, если вы не хотите снижать возраст – значит, не хотите и побеждать. Соответственно, Штаты предложат сесть за стол переговоров. Это подковерная игра в преддверии будущих переговоров и в рамках переговорного трека, который администрация Трампа предложит Москве», – считает эксперт.
«Скорее всего, надежда США на то, что им удастся укрепить свою переговорную позицию, ничем не увенчается. У Москвы переговорная позиция будет сильнее. Собственно говоря, на это указывает даже и настрой самого Уолтца, который толком не может объяснить, каким образом США смогут оказывать давление на Россию», – продолжил собеседник.
«Согласие на удары дальнобойными ракетами уже дано и реализуется, энергетические санкции введены – США задействовали примерно все, что только можно, а ожидаемого эффекта не достигли ни на фронте, ни в попытках расшатать российскую экономику. Соответственно, для команды Трампа самый сложный момент состоит в том, как им договариваться с Россией, не имея позиции силы», – резюмировал Дудаков.
Ранее будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп «в ближайшие месяцы» примет решения, которые приведут к прекращению украинского конфликта. Об этом он сообщил в программе This Week на канале ABC. «С точки зрения президента Трампа, вы не можете заключить сделку, если у вас нет каких-либо отношений и диалога с другой стороной», – пояснил политик.
По его словам, подготовка встречи президента России Владимира Путина и Трампа «идет полным ходом». Ведущий Джонатан Карл спросил Уолтца, будут ли на встрече только Трамп и Путин, или в ней также может принять участие президент Украины Владимир Зеленский. «Мы пока не установили точные рамки. Мы работаем над этим», – сказал Уолтц, добавив, что ожидает телефонного разговора Трампа и Путина в «ближайшие дни или недели».
Что касается непосредственно Украины, он заявил: администрация Трампа будет подробно обсуждать с Киевом вопросы, связанные с формированием личного состава ВСУ. По словам Уолтца, Украина «сможет получить сотни тысяч новых солдат», если снизит призывной возраст до 18 лет.
«Они, конечно, заняли очень благородную и жесткую позицию, но нам нужно решить проблему нехватки силы. Речь идет не только о боеприпасах, амуниции или выписывании большего количества чеков. Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить какую-то сделку», – детализировал Уолтц.
Вместе с тем он признал, что ВСУ не смогут вытеснить российские силы с территорий, освобожденных Россией в ходе СВО. «Все знают, что конфликт должен закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся выдворить каждого русского с каждой пяди украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность, и весь мир признает эту реальность. И я думаю, это огромный шаг вперед. Теперь давайте двигаться дальше», – пояснил Уолтц.
В целом он отметил, что риторика Трампа помогла развеять идею о том, что конфликт – это безнадежное болото, и что он будет продолжаться и продолжаться десятилетиями, «превращаясь в мясорубку людей и ресурсов в стиле Первой мировой войны, с последствиями третьей мировой войны». «Теперь даже Зеленский говорит: «Готов работать с вами, чтобы положить конец этой войне». Так давайте закончим конфликт справедливо, ответственно, чтобы защитить будущее Украины, но положить конец этому…», – сказал Уолтц.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил, и не исключается скорый обвал обороны ВСУ.
«В Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему США требуют от Киева отправить молодых украинцев на фронт.
Как сообщает ТАСС, украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что под Красноармейск был переброшен батальон ВСУ, состоящий всего из восьми человек, для поддержки 155-й бригады «Анна Киевская». Бутусов уточнил, что все восемь пехотинцев были распределены по позициям без пополнений, и выразил недоумение по поводу такого состава батальона одной из лучших бригад ВСУ.
Из открытых источников известно, что штатная численность батальона ВСУ должна составлять от 400 до 800 человек. 155-я бригада «Анна Киевская» ранее была подготовлена во Франции, но оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства. По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, из бригады дезертировали более 30% личного состава.
С февраля 2022 года на Украине ведется всеобщая мобилизация, которая была ужесточена в мае этого года. Власти сталкиваются с трудностями в комплектовании ВСУ необходимым количеством военнослужащих, несмотря на закон, позволяющий призывать еще сотни тысяч украинцев на службу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, и это совпадает с показателями в еще 14 бригадах, что отметил экс-президент Украины Петр Порошенко. С осени 2024 года на Украине значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о снижении подобных случаев. Украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.
Салливан в интервью Bloomberg отметил, что этот вопрос является суверенным решением Украины, но подчеркнул, что нехватка живой силы в украинской армии стала серьезной проблемой, передает РИА «Новости».
«В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства, и Украине нужно это решить», – заявил Салливан.
По его словам, нехватка живой силы в ВСУ особенно усилилась за прошлый год, и это является ключевым фактором, влияющим на обсуждение снижения возраста призыва. Он также сообщил, что нынешняя американская администрация уже информировала команду избранного президента США Дональда Трампа об этой проблеме.
Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Украинский военнопленный Николай Попович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом не снижать мобилизационный возраст до 18 лет.
Сенатор Климов: Украинские власти занялись энергетическим терроризмом Турции и Восточной Европы
«Анкара всегда подчеркивала, что ведет рациональные отношения со всеми. И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников «Байрактар». «Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», – сказал сенатор Андрей Климов. На этом фоне он призвал страну отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».
Парламентарий отметил, что сначала были взорваны «Северные потоки», потом Киев отказался от транзита газа и вот теперь происходит атака на инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком». «Соединенные Штаты – а Украина действует в полном соответствии с их указаниями – не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», – пояснил он.
По словам Климова, украинские власти фактически занялись энергетическим терроризмом европейской части западного мира. «Они прекратили поставки энергоносителей – вся Восточная Европа на ушах стоит. Через «Турецкий поток» страны ЕС еще могут получать наше топливо, но противник теперь и эту возможность пытается перекрыть. А вот те, кто находятся в Восточной Европе, и конкретно в Турции, должны активно принимать меры, чтобы нейтрализовать этих деятелей. Мы предупреждали, что это будет затрагивать их национальные интересы», – заметил сенатор.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина атаковала девятью беспилотниками самолетного типа инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделениями ПВО все аппараты были сбиты, пострадавших нет. В результате падения осколков одного из дронов здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.
Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Всего в ночь на субботу в Краснодарском крае были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников.
Напомним, с начала года Киев прекратил транзит российского газа через свою территорию в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим странам. Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, говорил эксперт Игорь Юшков.
На минувшей неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.
Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».
«Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.