Кондратьев предложил очищать анапские дюны от мазута на месте

Кондратьев заявил о необходимости очистки песка от мазута прямо на берегу Анапы

Tекст: Дарья Григоренко

Кондратьев в Telegram-канал предложил новый метод борьбы с загрязнением анапских пляжей. По его словам, песок следует очищать от мазута прямо на берегу, просеивая его. Это позволит избежать накопления загрязненного материала на площадках временного хранения.

«Сегодня на пляжах Анапы осталась мелкая фракция мазута, похожая на капсулы. Чтобы бесконечно не накапливать грунт, важно просеивать его прямо на берегу. Так мы сможем отделить нефтепродукты от песка и по максимуму сохранить наши пляжи, в том числе и уникальные дюны», – написал губернатор.

На временной площадке в хуторе Воскресенском уже хранится более 120 тыс. тонн песка, рассказал губернатор. Он отметил, что основную часть объема занимают песок, меньшая часть приходится на нефтепродукты.

В воскресенье глава МЧС Александр Куренков сообщил, что разработан план по защите танкера «Волгонефть-239» у порта Тамань от возможных штормов, чтобы не допустить очередного разлива мазута. Кроме того, он заявил, что вблизи порта Тамань в Краснодарском крае сложилась сложная обстановка из-за продолжающейся утечки мазута.

Ранее Кондратьев сообщил, что на территории Анапы песчаные дюны серьезно пострадали из-за выброса нефтепродуктов после крушения танкеров.