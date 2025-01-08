Уникальные песчаные дюны Анапы пострадали из-за выброса нефти

Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду

Ученый Боярский: Взяв под контроль Гренландию и Канаду, США получат доступ к Северо-Западному проходу

Tекст: Олег Исайченко

«У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике», – сказал Виктор Боярский, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики.

По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.

«Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».

Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.

Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика. «Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей этой истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.

И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США, наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, избранный президент США также утверждает, что канадцы поддерживают его идею о присоединении к Штатам в качестве 51-го штата.

По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

Между тем до этого Трамп также заявил о необходимости присоединения Гренландии. По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в Арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post. Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.