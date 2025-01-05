МЧС сообщило об обнаружении маслянистого пятна у берегов Анапы

В полутора километрах от берега Анапы обнаружено маслянистое пятно в море

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», в акватории Анапы обнаружено маслянистое пятно, расположенное в полутора километрах от береговой линии центрального пляжа. Специалисты Морспасслужбы уже приступили к сбору нефтеводяной смеси, чтобы минимизировать возможный ущерб экосистеме.



Одновременно с этим в Крыму в районе бухты «Капсель» зафиксировано загрязнение песчаной местности на протяженности 2 километра. В операции по очистке задействованы 40 человек и шесть единиц техники, которые продолжают работы по устранению последствий разлива.

На территории Опукского заповедника за текущие сутки очищено 1,6 километра побережья. Общая протяженность очищенной береговой линии в Крыму составляет более 70 тыс. метров, а количество собранных и вывезенных нефтесодержащих отходов достигло 9158 мешков. Специальные мониторинговые группы активно обследуют 72 километра береговой линии на предмет дальнейших загрязнений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о гибели девяноста процентов птиц после разлива мазута в Анапе, заявив, что погибло не более десяти процентов.

В Керченском проливе обнаружили более 30 мертвых дельфинов после аварии танкеров, причиной гибели которых стал разлив мазута, и экологи считают, что число пострадавших китообразных может увеличиться. В МЧС России сообщили, что в ходе ликвидации последствий загрязнения Черноморского побережья специалисты собрали более 96 тыс. тонн загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе Кубани.

