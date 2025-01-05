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Оперштаб Кубани опроверг гибель 90% спасенных птиц
Оперштаб Кубани назвал фейком гибель 90% птиц при транспортировке из Анапы
Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о гибели 90% птиц, транспортируемых после разлива мазута в Анапе, подчеркнув, что на самом деле этот показатель не превышает 10%.
Оперштаб Краснодарского края назвал фейком сообщения в социальных сетях и Telegram-каналах о гибели 90% птиц, спасенных в Анапе и транспортируемых на реабилитацию в Краснодар, пишет РИА «Новости». По данным штаба, гибель птицы во время транспортировки составляет менее 10%.
По информации регионального министерства природы и департамента ветеринарии, загрузка птиц для транспортировки в центры реабилитации контролируется ветеринарами, орнитологами и сотрудниками профильных ведомств. Птицы, загрязненные мазутом, гибнут из-за интоксикации нефтепродуктами. В краснодарском «Сафари-парке» за все время транспортировки погибло менее 10% особей.
В штабе также сообщили, что гибель птиц фиксируется из-за болезней и отравления кормовой базы мазутом. Всего в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута было спасено более 4,8 тыс. птиц.
Пятнадцатого декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк, а в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Балаклавской бухте Севастополя обнаружили небольшое мазутное пятно после крушения танкеров, о чем сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Спасатели и добровольцы собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта на пляжах Краснодарского края, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. В Анапе начал работу штаб для отлова птиц, загрязненных мазутом, где волонтеры могут получить экипировку и узнать места поиска пострадавших пернатых.