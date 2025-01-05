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В Керченском проливе после ЧП нашли более 30 погибших дельфинов
Более 30 дельфинов погибли из-за разлива мазута после крушения танкеров
Более 30 дельфинов обнаружили мертвыми в Керченском проливе после аварии танкеров, вероятной причиной гибели стал разлив мазута. Экологи считают, что число пострадавших китообразных может увеличиться.
Как сообщает ТАСС, в Керченском проливе обнаружено более 30 погибших дельфинов. Вероятной причиной смерти животных стал разлив мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
По данным научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», всего с момента аварии зафиксировано 61 погибшее китообразное, из которых 32 особи погибли после 15 декабря. Эксперты связывают эту гибель с разливом нефтепродуктов в море.
В центре отметили, что такое количество погибших животных нетипично для этого времени года. Состояние тел свидетельствует о том, что основная часть китообразных погибла в первые десять дней после инцидента.
«Пока выбросов живых дельфинов не было, но возможно увеличение числа пострадавших китообразных в ближайшие месяцы», – пояснили экологи.
Танкеры потерпели крушение 15 декабря, один моряк погиб, остальных удалось эвакуировать. По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, из которых 2,4 тыс. тонн попали в Черное море. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий разлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о гибели 90% птиц, транспортируемых после разлива мазута в Анапе, подчеркнув, что на самом деле этот показатель не превышает 10%, а в ходе ликвидации последствий загрязнения Черноморского побережья специалисты собрали более 96 тыс. тонн загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе Кубани.