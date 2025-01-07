То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
Минтранс сообщил об усилении группировки судов для очистки акватории Анапы
Морспасслужба усилила флот судов для очистки акватории Анапы до 10 единиц
Группировка судов Морспасслужбы, работающих на очистке акватории Анапы после аварии танкера «Волгонефть», была увеличена до 10 единиц, что позволит более эффективно очищать загрязненные воды.
Как передает РИА «Новости», Морспасслужба России нарастила флот судов, занимающихся очисткой акватории Анапы после аварии танкера «Волгонефть». Теперь в операции задействовано 10 судов. Было обследовано 1383,7 кв. километра воды, очищено 38,3 тыс. квадратных метров.
Всего в зоне чрезвычайной ситуации, по данным Минтранса РФ, работают 25 специализированных судов. К поисковым работам привлечены также гражданские суда, находящиеся в районе происшествия. За последние сутки удалось очистить 2,2 тыс. квадратных метров акватории.
В настоящее время продолжается обследование кормовой части танкера «Волгогефть-239», который находится на мели. Специалисты разрабатывают методы транспортировки мазута, чтобы избежать экологического ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС сообщило об обнаружении маслянистого пятна у берегов Анапы, в Краснодарском крае собрали почти 100 тыс. тонн грунта с мазутом, а российские ученые нашли способ очистки пляжей Анапы от мазута.