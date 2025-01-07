Минтранс сообщил об усилении группировки судов для очистки акватории Анапы

Морспасслужба усилила флот судов для очистки акватории Анапы до 10 единиц

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», Морспасслужба России нарастила флот судов, занимающихся очисткой акватории Анапы после аварии танкера «Волгонефть». Теперь в операции задействовано 10 судов. Было обследовано 1383,7 кв. километра воды, очищено 38,3 тыс. квадратных метров.

Всего в зоне чрезвычайной ситуации, по данным Минтранса РФ, работают 25 специализированных судов. К поисковым работам привлечены также гражданские суда, находящиеся в районе происшествия. За последние сутки удалось очистить 2,2 тыс. квадратных метров акватории.

В настоящее время продолжается обследование кормовой части танкера «Волгогефть-239», который находится на мели. Специалисты разрабатывают методы транспортировки мазута, чтобы избежать экологического ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС сообщило об обнаружении маслянистого пятна у берегов Анапы, в Краснодарском крае собрали почти 100 тыс. тонн грунта с мазутом, а российские ученые нашли способ очистки пляжей Анапы от мазута.