Украинские беспилотники атаковали Орловскую и Ростовскую области

Tекст: Антон Антонов

Клычков отметил в Telegram, что «днем на территории Орловской области была объявлена ракетная опасность». «А теперь силами наших ПВО был сбит вражеский БПЛА», – сообщил он.

Слюсарь сообщил в Telegram, что в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожено и подавлено три БПЛА, еще два сбиты у Таганрога.

Никто не пострадал, разрешений нет.

Напомним, как сообщило Минобороны России, в период с 17.30 до 20.00 мск в Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях были уничтожены 19 украинских БПЛА.