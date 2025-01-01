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Украинские беспилотники атаковали Орловскую и Ростовскую области
Украинские беспилотники уничтожены и подавлены над территорией Орловской и Ростовской областей, сообщили руководители регионов Андрей Клычков и Юрий Слюсарь.
Клычков отметил в Telegram, что «днем на территории Орловской области была объявлена ракетная опасность». «А теперь силами наших ПВО был сбит вражеский БПЛА», – сообщил он.
Слюсарь сообщил в Telegram, что в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожено и подавлено три БПЛА, еще два сбиты у Таганрога.
Никто не пострадал, разрешений нет.
Напомним, как сообщило Минобороны России, в период с 17.30 до 20.00 мск в Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях были уничтожены 19 украинских БПЛА.