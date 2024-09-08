Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ
Гладков: Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ
Украинские войска с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В результате взрыва произошло возгорание, пожарные приступили к тушению огня, написал Гладков в Telegram-канале.
«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – добавил он.
Накануне в Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА.