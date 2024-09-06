Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
Новый глава МИД Украины Сибига первым делом отчитался перед Польшей о ситуации на фронте
Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что первым делом на новой должности отчитался перед польским коллегой Радославом Сикорским о ситуации на фронте.
По его словам, в пятницу утром он провел первый телефонный разговор в качестве главы МИД Украины с главой МИД Польши Радославом Сикорским и проинформировал его о ситуации на фронте, передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что новый глава МИД Украины не должен повторять риторику действующего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.