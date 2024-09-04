В Польше выразили надежду на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

Tекст: Дарья Григоренко

«Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться», – отметил вице-премьер. По его словам, Польша самая первая оказала Украине помощь, и отправила Киеву «столько помощи, сколько могла». «Я не ставлю условий, но за эту помощь мы не получили уважения наших жертв. Пока эта рана не заживет, она будет преградой в наших отношениях», – добавил он, передает РИА «Новости».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что заявления Кулебы об отношении к истории являются недопустимыми, и отметил, что «история не для историков», а «для нас всех». Он заявил, что история учит, формулирует и является частью жизни каждого, а также она – «для будущего».

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины завершила заседание, не рассмотрев увольнение Дмитрий Кулебы с поста главы МИД страны.

Напомним, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. По данным Bloomberg, ожидается, что замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту министра.

В конце августа польский депутат Януш Ковальский призвал объявить персоной нон грата в Польше Дмитрия Кулебу.