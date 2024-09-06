Министра по правам человека Бразилии уличили в домогательствах к другому министру

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в Me Too Brasil обратились женщины, заявившие о предполагаемых сексуальных домогательствах со стороны Алмеиды, в числе которых Аниэли Франку, передает ТАСС.

Кроме того, 14 человек, а также близкие Франку, рассказали о нескольких эпизодах домогательств Алмеиды в ее адрес, в частности о «прикосновениях к ногам министра», «неуместных поцелуях при ее приветствии», а также «нецензурных выражениях с сексуальным подтекстом», которые произошли в прошлом году. Все эпизоды произошли в прошлом году, утверждает портал. Сама Франку отказалась от комментариев.

Алмеида уже опубликовал заявление, в котором опроверг заявления о домогательствах, назвал обвинения в свой адрес преследованием и подчеркнул, что будет просить суд привлечь к ответственности тех, кто распространил информацию о домогательствах. В администрации президента Бразилии сообщили, что приняли решение начать внутреннее расследование по этому делу.

Ранее в Швеции министра нфраструктуры Томаса Энерута заподозрили в сексуальных домогательствах.