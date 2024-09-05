Дмитрий Патрушев оценил динамику сельского хозяйства России в первом полугодии

Вице-премьер Патрушев заявил о положительной динамике сельского хозяйства в первом полугодии

Tекст: Дарья Григоренко

Патрушев провел совещание, посвященное развитию агропромышленного комплекса России. По его словам, сельское хозяйство и пищевая промышленность показывают положительную динамику, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Правительства.

«К сбору нового урожая уже приступили все зернопроизводящие регионы. Собрано более 93 млн т зерновых, включая 70,5 млн т пшеницы. Очевидно, что на итоговых объемах скажутся неблагоприятные погодные условия, которые почти весь сезон сопровождают работы в отдельных субъектах Юга, Центральной России и Поволжья. Тем не менее Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерновых на уровне 132 млн т», – отметил Патрушев.

Параллельно с уборкой зерновых активно ведутся работы по сбору масличных, овощей, картофеля, фруктов и ягод. Также начался озимый сев, который проходит в соответствии с прогнозными ожиданиями, уточнил он.

Патрушев подчеркнул важность перехода на отечественные семена. Так, доля российских семян в структуре посевов озимой пшеницы под урожай текущего года превысила 90%.

Для поддержки сельхозпроизводителей правительство реализует комплекс мер. В 2024 году на поддержку сельского хозяйства направлено более 94 млрд рублей, добавил он.

По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений. Регионам, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено обеспечить контроль за ценовой ситуацией на продовольственном рынке, особенно по молочной и мясной продукции, хлебобулочным изделиям и овощам. Минпромторгу и ФАС предстоит проверить товаропроводящие цепочки и принять меры по пресечению необоснованного роста цен. Минсельхозу поручено проработать меры таможенно-тарифного регулирования для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен.