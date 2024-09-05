Яровая назвала «умной внутренней миграцией» планы решения кадровых вопросов в ДФО

Tекст: Валерия Городецкая

Они также нацелены на увеличение притока населения в дальневосточные субъекты, считает Яровая, сообщается в Telegram-канале «Единой России». «Это призыв к умной внутренней миграции и, рада тому, что созданный нами новый механизм целевого набора – это как раз тот инструмент, который позволит решить эту стратегическую задачу», – сказала она.

Кроме того, Яровая отметила важность принятия законопроекта о запуске международных территорий опережающего развития. «Это стимул для прихода новых инвестиций в регион и для развития международного сотрудничества», – сказала парламентарий. Она сообщила, что Госдума намерена помочь различным министерствами преодолеть разногласия по этому проекту, чтобы принять закон в осеннюю сессию.

«Сохранение ставки 2% по дальневосточной и арктической ипотеке, повышение до 1 млн руб. выплат на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью, сохранение повышенных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» на Дальнем Востоке – не просто меры социальной поддержки дальневосточников, это открытие новых горизонтов планирования жизни на Дальнем Востоке для жителей всей России», – добавила Яровая.

Депутат Госдумы Максим Иванов, комментируя заявления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что руководство страны «видит не только перспективы развития этих территорий, но и результаты работы, которая здесь проводится под пристальным вниманием полпреда в ДФО Юрия Трутнева и губернаторов».

«Уверен, что все планы и поручения президента нам удастся воплотить в жизнь. Как сказал глава государства: «Вся история Дальнего Востока написана целеустремленными и сильными духом людьми». Современную историю ДФО пишут точно такие же люди», – добавил депутат.

Ранее зампредседателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что участники ВЭФ во Владивостоке подписали 258 соглашений на рекордную сумму – 5,4 трлн рублей.