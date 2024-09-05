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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    18 комментариев
    5 сентября 2024, 15:42 • Новости дня

    На ЗАЭС восстановили работу отключенной высоковольтной линии

    На ЗАЭС ввели в работу отключенную резервную высоковольтную линию

    На ЗАЭС ввели в работу ранее отключенную высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», сообщили на станции.

    Сейчас энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная-1», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что одна из линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС, получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.

    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

    Коментарии (12)
    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 53-й, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


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    5 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой

    Зеленский раскритиковал Кулебу за «нехватку энергии» в привлечении военной помощи Украине от партнеров Киева

    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недостаточно энергично добивался от партнеров Киева военной помощи.

    Как рассказал источник украинских СМИ, на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии» для привлечения помощи, передает ТАСС.

    При этом Economist со ссылкой на источники пишет, что Кулебу хотели заменить еще в апреле, но помешало давление со стороны Госдепа. В офисе Зеленского пожаловались, что Кулеба избегал пачкать руки и что «ему просто нравилось собирать победы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Economist связывает перестановки в кабмине с консолидацией власти вокруг главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Журнал полагает, что Зеленский хотел устроить быстрое шоу и попасть в заголовки газет.

    Напомним, на фоне массовых отставок в правительстве Украины Кулеба также объявил о намерении покинуть свой пост. Высказывалось предположение, что отставки Кулебы могли потребовать в руководстве США.

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    5 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

    По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

    «При этом украинские элиты не думают о своих гражданах», – добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», подчеркнул глава государства.

    Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.

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    5 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В среду вечером и в ночь на четверг в Киеве, а также в других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре (Днепропетровске), Павлограде, Кривом Роге, Одессе, Полтаве и Сумах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

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    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

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    4 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    В Польше выразили надежду на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый глава МИД Украины не должен повторять риторику действующего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться», – отметил вице-премьер. По его словам, Польша самая первая оказала Украине помощь, и отправила Киеву «столько помощи, сколько могла». «Я не ставлю условий, но за эту помощь мы не получили уважения наших жертв. Пока эта рана не заживет, она будет преградой в наших отношениях», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что заявления Кулебы об отношении к истории являются недопустимыми, и отметил, что «история не для историков», а «для нас всех». Он заявил, что история учит, формулирует и является частью жизни каждого, а также она – «для будущего».

    Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины завершила заседание, не рассмотрев увольнение Дмитрий Кулебы с поста главы МИД страны.

    Напомним, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. По данным Bloomberg, ожидается, что замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту министра.

    В конце августа польский депутат Януш Ковальский призвал объявить персоной нон грата в Польше Дмитрия Кулебу.

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    4 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    Вучич опроверг слухи о передаче Сербией МиГ-29 Украине в обмен на Rafale
    Вучич опроверг слухи о передаче Сербией МиГ-29 Украине в обмен на Rafale
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг предположения о том, что Сербия может передать принадлежащие ей 14 истребителей МиГ-29 Украине.

    «Я видел, что некоторые говорят, что мы наши МиГи отправим на Украину. Должен сообщить этим людям, те, кто меня знают, верховного главнокомандующего армии Республики Сербия, знают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», – заявил Вучич журналистам, передает РИА «Новости».

    Накануне в сербских СМИ появились слухи о том, что в договоре о приобретении Сербией 12 французских самолетов Rafale есть пункт о передаче МиГ-29 властям в Киеве.

    Ранее зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия намерена сохранить военный нейтралитет, страна не собирается присоединяться к антироссийской истерии и вступать в Североатлантический альянс.

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    4 сентября 2024, 20:16 • Новости дня
    Киев объявил об эвакуации более 30 населенных пунктов в Покровском и Краматорском районах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти объявили принудительную эвакуацию в еще 30 населенных пунктах в подконтрольной украинским войскам части Донецкой народной республики.

    Как сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции Украины, из-за ситуации безопасности решено вывезти детей из более чем 30 сел и поселков Покровского (Красноармейского) и Краматорского районов, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    4 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области
    «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области барражирующий боеприпас «Ланцет» российских военных поразил украинский танк, сообщило Министерство обороны России, прямое попадание зафиксировано на видео.

    Разведчики группировки «Север» засекли танк ВСУ у одного из населенных пунктов в регионе, машина заняла заранее подготовленную закрытую огневую позицию, уточнило ведомство, передает ТАСС.

    Было принято решение поразить танк, в результате прямого попадания дрона «Ланцет» он был уничтожен. Это подтверждают кадры объективного контроля, после попадания машина загорелась.

    Ранее боеприпас «Ланцет» уничтожил украинское артиллерийское орудие в курском приграничье.

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    5 сентября 2024, 11:50 • Новости дня
    Бербок выразила сожаление в связи с отставкой Кулебы

    Deutche Welle: Глава МИД ФРГ Бербок выразила сожаление в связи с отставкой Кулебы

    Бербок выразила сожаление в связи с отставкой Кулебы
    @ Janine Schmitz/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила сожаление в связи с отставкой украинского коллеги Дмитрия Кулебы, с которым тесно сотрудничала.

    Отмечается, что на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) министр с сожалением отреагировала на новости об отставке Кулебы, сообщает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    «Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7, на фронтах, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Очень мало людей, с которыми я сотрудничала так же тесно, как с вами», – написала она.

    Также Бербок выразила ему наилучшие пожелания, отметив, что надеется встретиться с Кулебой «когда на Украине вновь воцарятся мир и свобода».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала министров иностранных дел стран НАТО уйти в отставку из солидарности с главой МИД Украины.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2024, 04:29 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в стравливании постсоветского пространства

    Захарова в ответ на заявления Бориса Джонсона обвинила Британию в стравливании постсоветского пространства

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания ради собственной выгоды «опускает» ЕС и стравливает постсоветское пространство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала высказывания экс-главы правительства Великобритании Бориса Джонсона. По ее словам, рассуждая «о британцах и англичанах», следует помнить, что «это все для них не просто идеология». В Лондоне руководствуются «прагматикой» и «чистым расчетом», полагает Захарова.

    «Они опускают во всех смыслах Европейский Союз, стравливают постсоветское пространство только ради одного – для собственной выгоды», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Захарова заявила, что таким образом Великобритания пытается удержать «себя на плаву любым способом».

    В среду сообщалось о том, как пранкеры Вован и Лексус выложили беседу с Джонсоном, во время которого выступали от имени экономиста-глобалиста Жака Аттали. Во время беседы экс-премьер Британии заявил, что Украине нужна массовая мобилизация и предложил помощь в «снесении» Керченского моста. Для этого понадобятся ракета ATACMS, которые надо обязательно поставить Украине, заявил Джонсон.

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    4 сентября 2024, 23:48 • Новости дня
    Захарова предложила главам МИД стран НАТО поддержать «флешмоб» Кулебы

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министров иностранных дел стран НАТО уйти в отставку из солидарности с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

    Захарова, комментируя решение главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема покинуть свой пост, выразила надежду, что Билльстрем уходит в отставку «в знак солидарности» с Кулебой. «Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», – заявила она в Telegram.

    Напомним, на Украине проводится масштабная смена состав кабмина. Кулеба также подал заявление об отставке. Захарова заявила, что происходящее можно охарактеризовать словами «осень, сучья обнажаются».

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