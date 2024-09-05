На ЗАЭС восстановили работу отключенной высоковольтной линии

Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

Tекст: Валерия Городецкая

Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.