Питающая ЗАЭС электролиния повреждена при обстреле со стороны ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

«Буквально два дня назад была повреждена одна из линий, которая обеспечивает электропитание Запорожской станции. Была повреждена линия в результате обстрела с украинской стороны», – сказал он, передает ТАСС.



Черничук добавил, что работы по ее восстановлению ведутся.

Напомним, что ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной и очень хрупкой.