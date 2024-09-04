Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.7 комментариев
Питающая ЗАЭС электролиния повреждена при обстреле со стороны ВСУ
Одна из линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС, повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом журналистам сообщил директор станции Юрий Черничук.
«Буквально два дня назад была повреждена одна из линий, которая обеспечивает электропитание Запорожской станции. Была повреждена линия в результате обстрела с украинской стороны», – сказал он, передает ТАСС.
Черничук добавил, что работы по ее восстановлению ведутся.
Напомним, что ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной и очень хрупкой.