Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.6 комментариев
Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу
Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.
«По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».
По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.
«Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.
Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.