Премьер Грузии Кобахидзе предсказал отказ президента Зурабишвили признавать результаты парламентских выборов в октябре

Tекст: Антон Антонов

Выборы должны состояться 26 октября. У власти в Грузии 12 лет остается партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», ее основной противник – основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение», передает ТАСС со ссылкой на «Имеди».

Отказ Зурабишвили признавать результаты парламентских выборов Кобахидзе назвал «гарантированным сценарием». «Я прямо сейчас могу заверить, что она такое скажет», – заявил он, добавив, что Зурабишвили выполнит заказ оппозиционных партий.

«Единое национальное движение» Кобахидзе сравнил с «партией Гитлера». По его словам, если бы «партия Гитлера» продолжала действовать «в немецкой политике после 1945 года», то «она тоже взяла бы примерно 15–20%».

«Как немцы в свое время избавились от этого несчастья легко и жестко, так и мы должны избавить нашу страну от коллективного нацдвижения», – заявил Кобахидзе. Он считает, что в случае победы партии Саакашвили на выборах европейская перспектива Грузии исчезнет.

При этом Кобахидзе выразил уверенность в готовности оппозиции «против воли народа попытаться сменить власть». Однако, полагает он, у оппозиции «нет никакого ресурса», чтобы устроить в стране революцию после выборов. Он считает, что оппозиция хочет устроить «радикализацию выборов».

Напомним, Кобахидзе заявил, что главной задачей грузинского правительства является недопущение перехода Грузии в состояние, в котором оказалась Украина.