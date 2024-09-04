«Ростех» модернизировал танк Т-80БВ для поставок в зону СВО

Госкорпорация «Ростех» провела модернизацию танка Т-80БВ с целью повышения огневой мощи и защищенности

Tекст: Константин Сергеев

Танки Т-80БВМ производит Омсктрансмаш, входящий в наш концерн «Уралвагонзавод». Это модернизированная версия Т-80БВ. На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель. Установлены новые многоканальный прицельный комплекс наводчика и командира, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты.



Точность и дальнобойность пушки и новый прицельный комплекс машины позволяют использовать ее в качестве артиллерийского орудия. Такое применение продиктовано необходимостью работать с закрытых огневых позиций вдали от линии соприкосновения.

«В силу особенностей театра военных действий в ходе СВО, танки регулярно применяются как самоходные артиллерийские установки – для стрельбы с закрытых позиций. Причем, подчеркивают в госкорпорации, накоплен большой опыт такого применения: машины эффективно накрывают осколочно-фугасными снарядами пехоту противника и ее позиции», – сообщил Telegram-канал «Ростеха».

Т-80БВМ – последняя модификация основного боевого танка Т-80, выпускаемого с 1976 года. Его поставки в армию начались в 2019 году. Оснащается газотурбинным двигателем, в отличие от многих других отечественных боевых машин, на которые ставятся дизельные силовые установки. Газотурбинный двигатель на Т-80БВМ доработан, имеет мощность 1 250 л. с. и разгоняет машину до 70 км/ч.