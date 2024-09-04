Никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но».2 комментария
Захарова предупредила страны НАТО о «болезненном ответе за наглость»
Представитель МИД Захарова: Мы предупредили страны НАТО о болезненном ответе в случае новых терактов Киева
Запад вовлечен в конфликт на Украине и продолжает это демонстрировать. Москва предупреждает страны НАТО о крайне болезненном ответе в случае террористических шагов Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга брифинге на полях ВЭФ.
«Коллективный Запад буквально является главным заказчиком, подстрекателем военной агрессии киевского режима. И все более откровенно, нагло демонстрирует прямое участие в качестве заинтересованной стороны. Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. И ответы будут крайне болезненными», – приводит ТАСС слова Захаровой.
Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что страна имеет возможность предъявить обвинения западным производителям вооружений, поставляемых ВСУ, в связи с участием в планировании и согласовании ударов по мирным целям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Соединенные Штаты дали Украины карт-бланш на проведение агрессии на территории России.