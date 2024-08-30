Спикер МИД Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России

Tекст: Александра Юдина

Согласно ее официальному комментарию на сайте ведомства, Вашингтон фактически стал стороной конфликта и стремится к эскалации напряженности.

Захарова подчеркнула, что администрация Байдена готова пойти на новые уступки киевскому режиму и предоставить ему доступ к еще более мощному вооружению.

Также дипломат отметила, что подобные действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и стремится нанести стратегическое поражение России.

«Эскалационный курс США становится все более вызывающим», – указала она.

Дипломат также обратила внимание на то, что США ведут закрытые переговоры с киевским режимом о расширении зоны военных действий.

Захарова призвала международное сообщество осудить действия США и Украины, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

В заключение Захарова заверила, что Россия будет принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и интересов.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия. Однако страны ЕС не пришли к единому мнению по ударам ВСУ по территории России.

