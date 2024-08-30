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Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России
Спикер МИД Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что США предоставили Украине неограниченные полномочия на проведение военных операций на российской территории.
Согласно ее официальному комментарию на сайте ведомства, Вашингтон фактически стал стороной конфликта и стремится к эскалации напряженности.
Захарова подчеркнула, что администрация Байдена готова пойти на новые уступки киевскому режиму и предоставить ему доступ к еще более мощному вооружению.
Также дипломат отметила, что подобные действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и стремится нанести стратегическое поражение России.
«Эскалационный курс США становится все более вызывающим», – указала она.
Дипломат также обратила внимание на то, что США ведут закрытые переговоры с киевским режимом о расширении зоны военных действий.
Захарова призвала международное сообщество осудить действия США и Украины, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.
В заключение Захарова заверила, что Россия будет принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и интересов.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия. Однако страны ЕС не пришли к единому мнению по ударам ВСУ по территории России.