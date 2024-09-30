Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
Кремль анонсировал открытие Путиным соцобъектов в Новороссии
Песков: Путин откроет социальные объекты в Донбассе и Новороссии по видеосвязи
Президент Владимир Путин откроет по видеосвязи новые социальные объекты в Донбассе и Новороссии, однако участие в праздничных мероприятиях, связанных с годовщиной присоединения регионов, не предусмотрено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, эта церемония пройдет в середине дня и будет публичным мероприятием, передает ТАСС. Песков отметил, что президент не планирует участвовать в праздничных событиях, посвященных годовщине присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Песков специально подчеркнул, что открытие объектов социальной инфраструктуры и станет тем самым публичным мероприятием, в котором примет участие Владимир Путин. В то же время пресс-секретарь подтвердил, что у президента не предусмотрено посещение праздничных концертов, приуроченных к годовщине присоединения регионов. «Нет», – кратко ответил Песков на вопрос о подобных планах в графике главы государства.
В рамках рабочего дня Путин также проведет рабочую встречу внутреннего характера в своей резиденции в Ново-Огареве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция носит освободительный характер. Он также подчеркнул, что Запад готовил Украину к карательной операции против Юго-Востока.