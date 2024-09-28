  • Новость часаВ Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    15 комментариев
    28 сентября 2024, 15:04 • Новости дня

    ВС России за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу на курском направлении

    Минобороны: Подразделения ВС России сорвали пять попыток прорыва ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в течение суток успешно отразили пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, нанеся серьезные потери противнику в живой силе и технике, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате действий подразделений группировки «Север» было уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, российские войска вели наступательные действия на других участках фронта, нанося урон формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Поддержку наступлению оказывала армейская авиация и артиллерия, которые наносили удары по скоплениям живой силы и техники противника.

    Также в районе населенного пункта Любимовка была отражена атака ВСУ, а в районах Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное противник не смог осуществить контратаку. В результате действий российских войск в этих районах потери украинских сил составили до 40 человек убитыми и ранеными. При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье.

    Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Кругленькое, Княжий 1-й, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Медвежье, Меловый, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Бунякино, Глухов, Журавка, Кучеровка, Кондратовка, Кружок, Малушино, Могрица, Мирлоги, Павловка, Ревякино, Ровное, Речки, Уланово и Шалыгино.

    В общей сложности, по данным Минобороны, ВСУ на курском направлении за время боевых действий потеряли более 18130 военнослужащих, 132 танка, 64 боевые машины пехоты и множество другой техники, включая пусковые установки и системы РЭБ.

    Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили почти 2 тыс. человек. Кроме того, российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, уничтожив три склада боеприпасов ВСУ с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Также сообщалось, что ВС России уничтожили HIMARS в Сумской области ударом «Искандера».


    28 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

    Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа «Друзья мира» считает, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на совместном выступлении со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

    «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

    Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал  четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

    Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

    Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    28 сентября 2024, 06:54 • Новости дня
    Зеленский подвел итог поездки в США

    Зеленский сообщил о передаче Вашингтону всех ключевых для Украины запросов

    Зеленский подвел итог поездки в США
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подвел итог поездке в США.

    Зеленский сообщил, что передал американской стороне свой «план победы». «Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое решение», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что «все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается». Зеленский пояснил, что речь идет о вопросах «дальнобойности», «оборонного пакета», а также антироссийских санкциях и действиях в отношении «российских активов».

    Напомним, Зеленский заявил, что до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся. Американские СМИ сообщают, что влияние Зеленского в Вашингтоне снизилось.


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    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

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    28 сентября 2024, 11:38 • Новости дня
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар

    Сеновоз: ВСУ начали групповые атаки беспилотников на Энергодар с интервалом в 10-15 минут

    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут для достижения целей.

    Украинские военные начали применять новую тактику ударов дронами по городу Энергодар? сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы городской администрации Эдуарда Сеновоза.

    По его словам, ВСУ атакуют город группами беспилотников, за один раз применяя до пяти дронов. Удары наносятся с интервалом в 10-15 минут, чтобы увеличить эффективность атак.

    Сеновоз отметил, что такая тактика позволяет ВСУ атаковать цели последовательно, используя несколько коптеров за раз. Эти удары создают дополнительные сложности для обороны города и увеличивают риск для мирных жителей. Это создает сложные условия для работы служб, поскольку атаки продолжаются даже во время проведения спасательных операций.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что 25 сентября ВСУ уже проводили подобные атаки, нанося удары по жилым домам в Энергодаре. Беспилотники дважды целились в один из домов в момент работы там оперативных служб. Это подчеркивает серьезность ситуации и необходимость усиления мер безопасности для защиты мирного населения.

    Ранее в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ были повреждены подстанции, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и водоснабжением города.

    До этогоболее десяти беспилотников ВСУ пытались атаковать территорию Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС.

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    28 сентября 2024, 10:32 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске

    ВС России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ на «Южмаше» в Днепропетровской области

    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, уничтожив три склада боеприпасов ВСУ с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были уничтожены три склада, где находились боеприпасы для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотников разных модификаций.

    Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие последствия удара. На видео видны взрывы и объемный пожар.

    Ранее сообщалось, что ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области.

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    28 сентября 2024, 10:02 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ с островов в дельте Днепра

    Российская армия выбила украинские силы с крупных островов дельты Днепра

    Российские военные выбили ВСУ с островов в дельте Днепра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия была оттеснена из дельты Днепра, где они потеряли контроль над крупнейшими островами, заявил губернатор Херсонской области Владимира Сальдо.

    По его словам, что ВС России полностью выбили украинскую армию с крупных островов в дельте Днепра, передает РИА «Новости».

    «Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», – подчеркнул губернатор.

    Сальдо добавил, что в Херсонской области активность ВСУ несколько снизилась, хотя мелкие группы ВСУ продолжают действия в дельте. Высадки с лодок на острова остаются регулярными.

    Губернатор отметил, что вероятность крупных провокаций на косах и берегах Днепра, а также Черного моря менее вероятна, чем месяцами ранее.

    В заключение Сальдо добавил, что российские военные остаются бдительными и в постоянной боеготовности, несмотря на снижение активности противника.

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    28 сентября 2024, 03:58 • Новости дня
    «Друзья мира» выразили готовность организовать саммит по Украине

    Созданная Китаем и Бразилией коалиция выразила готовность организовать мирную конференцию по Украине

    «Друзья мира» выразили готовность организовать саммит по Украине
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инициативная группа «Друзья мира» готова организовать мирный саммит для урегулирования конфликта на Украине с участием России и Украины, сообщил советник президента Бразилии Селсу Аморим.

    Аморим в Нью-Йорке заявил, что «этот момент должен наступить, но он еще не наступил». Он выразил уверенность, что подходящее время «придет». «А когда оно придет, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Metropoles

    Аморим подчеркнул, что в группу входят «друзья, из миролюбивых стран», причем «это не друзья России и не друзья Украины», а «друзья мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса.

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    27 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    Нидерланды полностью сняли с вооружения F-16, передав их Украине и Румынии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военно-воздушные силы Нидерландов полностью отказались от истребителей F-16 в пользу более современных F-35, сообщило в пресс-релизе Минобороны страны.

    В пятницу состоялась торжественная церемония прощания с истребителями F-16, которые прочно вошли в историю нидерландской авиации. Восемь самолетов пролетели на высоте не менее 400 метров над учебным полигоном на острове Влиланд, авиабазой Сустерберг и зданием министерства обороны в Гааге. Как отмечается в пресс-релизе, F-16 успешно использовались на протяжении более четырех десятилетий, как в национальных, так и в международных операциях, передает ТАСС.

    Несмотря на завершение эксплуатации в Нидерландах, жизнь этих самолетов продолжается. Часть из них будет передана в центр подготовки пилотов в Румынии, а другая часть – Украине. Хотя точное количество переданных Украине F-16 не разглашается по соображениям безопасности, известно, что Нидерланды обязались поставить Киеву 24 истребителя. Румыния уже получила 14 из 18 обещанных самолетов.

    В пятницу газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ. Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Киев может использовать поставленное страной оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по целям на территории России «в рамках самообороны».

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    28 сентября 2024, 03:27 • Новости дня
    Зеленский оценил переговоры с Трампом в Нью-Йорке

    Зеленский назвал встречу с Трампом в Нью-Йорке очень содержательной

    Зеленский оценил переговоры с Трампом в Нью-Йорке
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что провел содержательную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

    «Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    В ходе переговоров, продолжавшихся около часа, Зеленский представил Трампу свой «план победы». Он также уточнил, что обсуждались ситуация в Украине и последствия текущих событий для украинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на встрече с главой киевского режима заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах сможет найти решение для конфликта на Украине еще до инаугурации. Зеленский в ходе встречи заявил, что решил поговорить с обоими кандидатами, так как до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся.

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    28 сентября 2024, 10:40 • Новости дня
    ВСУ в Угледаре блокировали и взяли под огневой контроль

    ВСУ в Угледаре оказались в окружении и под огневым контролем сил ДНР

    В Угледаре украинские войска оказались в окружении, контроль над единственной дорогой перехвачен ДНР.

    Украинская группировка войск в Угледаре оказалась в блокаде, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По информации источника, город окружен, и единственной дорогой, по которой украинские войска пытаются выйти, полностью контролируется огневым воздействием. «Клещи вокруг города сжимаются все сильнее», – подчеркнули в силовых структурах.

    Также сообщается, что украинские военнослужащие на этом участке фронта несут значительные потери. В дополнение к этому, многие из них решают сдаться в плен. Ситуация на фронте остается напряженной, и дальнейшее развитие событий может существенно повлиять на ход боевых действий в этом районе.

    Ранее российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    На угледарских улицах уже ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков, сообщал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Российские войска перерезали и взяли под огневой контроль ведущие в Угледар дороги, сообщал Владимир Рогов.

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    27 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Су-35 прикрыли удары по объектам ВСУ в Курской области

    МО: Су-35С обеспечили прикрытие авиации и вертолетов при ударах по ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские истребители Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые провели удары по военной технике и объектам ВСУ в Курской области, выполняя плановое патрулирование в приграничных районах, сообщили в Минобороны РФ.

    Там отметили, что экипажи истребителей выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

    Ранее российские истребители Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

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    28 сентября 2024, 05:25 • Новости дня
    Китай потребовал от США не очернять его в связи с кризисом на Украине

    Ван И потребовал от США прекратить очернять Китай в связи с украинским кризисом

    Китай потребовал от США не очернять его в связи с кризисом на Украине
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США должны прекратить блоковую конфронтацию и очернение Китая, в том числе в связи с украинским кризисом, заявил глава китайского МИД Ван И.

    На полях Генеральной Ассамблеи ООН Ван И провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ван И подчеркнул, что позиция Китая по конфликту на Украине всегда была направлена на мирное урегулирование и содействие переговорам.

    «США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ван И выразил обеспокоенность по поводу политики США в отношении Тайваня, призвав Вашингтон прекратить его вооружение и поддержать мирное воссоединение с материковым Китаем. «Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе», – отметил Ван И.

    Он также обратил внимание на двуличие США, которые, по его словам, с одной стороны подавляют Китай, а с другой – продолжают вести диалог и сотрудничество. Ван И подчеркнул, что стабилизация отношений между странами отвечает интересам народов обеих стран и международного сообщества. Ван И заявил, что Китай решительно выступает против давления США в торговле и технологиях.

    Также он заявил, что США не должны вмешиваться в разногласия стран Южно-Китайского моря, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке объявил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    28 сентября 2024, 00:47 • Новости дня
    Блинкен заявил о внимательном изучении США украинского «плана победы»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе переговоров между лидерами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским украинская сторона представила «план победы» в конфликте с Россией, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    «В разговоре между президентами Байденом и Зеленским украинцы представили свой план победы», – приводит слова Блинкена ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что США тщательно анализируют предложенный план, чтобы определить, какие действия со стороны Соединенных Штатов или других партнеров Украины могут быть необходимы для достижения украинцами успеха. Однако подробности самого плана Блинкен не раскрыл, оставив возможность украинской стороне сделать это самостоятельно.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Байден критически оценил «план победы», представленный Зеленским во время его визита в Вашингтон.

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    28 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили почти 2 тыс. человек

    Минобороны оценило потери ВСУ за сутки в 1990 человек

    Минобороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили почти 2 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Согласно данным Минобороны, потери украинских военных за последние сутки составило более 1990 человек.

    Подразделения группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны около Липцов, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 60 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 4-й танковой, 3-й штурмовой, 14-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны поблизости от Купянска, Новоосиново, Подвысокого Харьковской области, Макеевки и Невского Луганской народной республики (ЛНР), а также в районек Торского Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формирований 10-й, 128-й горно-штурмовых, 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны возле Константиновки, Высокоивановки, Зализнянского, Дружковки, Курахово, Григоровки и Часова Яра в ДНР.

    ВСУ за минувшие сутки потеряли до 725 военнослужащих.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 5-й штурмовой бригад, 47-й, 53-й механизированных, 68-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Горняка, Дзержинска, Калиново, Сухой Балки и Розовки ДНР, перечислили в Минобороны.

    Потери ВСУ превысили 620 военнослужащих.

    Подразделения «Востока» улучшили положение по переднему краю: были отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинские войска потеряли до 125 военнослужащих.

    Подразделениями «Днепра» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны около Копани Запорожской области, а также Антоновки Херсонской области и города Херсон.

    Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, подытожили в оборонном ведомстве.

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    28 сентября 2024, 01:58 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Бразилии обсудили украинское урегулирование

    Главы МИД России и Бразилии Лавров и Виэйра обсудили международную ситуацию и украинский кризис на встрече в Нью-Йорке

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Нью-Йорке российский и бразильский министры иностранных дел Сергей Лавров и Мауро Виэйра обсудили международную ситуацию и подходы к урегулированию украинского кризиса.

    Лавров и его бразильский коллега провели встречу на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время беседы были также затронуты вопросы стратегического партнерства между Россией и Бразилией, обсуждался график двусторонних контактов на различных уровнях. Кроме того, министры обменялись мнениями о взаимодействии на многосторонних международных площадках, таких как ООН, БРИКС и G20, передает ТАСС.

    Напомним, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса.

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    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане достигло 13 человек
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы»
    В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с россиянами
    Супругов заподозрили в незаконной трансляции российских каналов в Германии
    Зеленский подвел итог поездки в США

    Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции

    Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли. Что это такое и как это сможет помочь нам торговать с остальным миром в обход санкций США? Подробности

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    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

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    «Боюсь заплакать, но расскажу». Как эвакуируются и остаются жители курского приграничья

    В Курской области продолжают вытеснять врага из приграничных районов и – одновременно – обустраивать их жителей, вынужденно покинувших свои деревни и села. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с теми, кто спасает людей, оказавшихся в отрыве от родных домов, и отправился к границе с Украиной, чтобы услышать тех, кто не хочет уезжать в эвакуацию, обязательную для 15-километровой зоны. Подробности

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    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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