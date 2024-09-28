ВС России за сутки отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу на курском направлении

Минобороны: Подразделения ВС России сорвали пять попыток прорыва ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

В результате действий подразделений группировки «Север» было уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, российские войска вели наступательные действия на других участках фронта, нанося урон формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Поддержку наступлению оказывала армейская авиация и артиллерия, которые наносили удары по скоплениям живой силы и техники противника.

Также в районе населенного пункта Любимовка была отражена атака ВСУ, а в районах Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное противник не смог осуществить контратаку. В результате действий российских войск в этих районах потери украинских сил составили до 40 человек убитыми и ранеными. При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Кругленькое, Княжий 1-й, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Медвежье, Меловый, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Бунякино, Глухов, Журавка, Кучеровка, Кондратовка, Кружок, Малушино, Могрица, Мирлоги, Павловка, Ревякино, Ровное, Речки, Уланово и Шалыгино.

В общей сложности, по данным Минобороны, ВСУ на курском направлении за время боевых действий потеряли более 18130 военнослужащих, 132 танка, 64 боевые машины пехоты и множество другой техники, включая пусковые установки и системы РЭБ.

Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили почти 2 тыс. человек. Кроме того, российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, уничтожив три склада боеприпасов ВСУ с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Также сообщалось, что ВС России уничтожили HIMARS в Сумской области ударом «Искандера».





