Владимир Путин отметил, что СВО имеет освободительный характер и обоснованность

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, после 2014 года Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм, планомерно насаживая ненависть и радикальный национализм, передает ТАСС.

Западные элиты, по его словам, поставляли оружие, направляли наемников и готовили украинскую армию к новой войне, планируя карательные операции против Юго-Востока, а также атаки на Крым и другие регионы России.

Путин отметил, что дальнейшие события подтвердили необходимость специальной военной операции и подчеркнули ее освободительный характер. Президент подчеркнул, что российские граждане, участвуя в СВО, защищают будущее страны, верность традициям и память о достижениях предков. «Сражаясь в Донбассе и Новороссии, они защищают всю Россию. Мы гордимся нашими героями и делаем все, чтобы поддержать их», – заявил он.

Путин также выразил уверенность в достижении всех целей СВО, подчеркнув, что правда на стороне России. В своем поздравлении с годовщиной воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, он поблагодарил всех, кто участвует в восстановлении освобожденных территорий.

Ранее Путин назвал усилия российских регионов в поддержке военных подразделений значимыми и высоко оценил их вклад в решение поставленных задач.