Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Путин оценил вклад регионов в поддержку армии в ходе СВО
Путин высоко оценил участие регионов в специальной военной операции
Президент Владимир Путин назвал усилия российских регионов в поддержке военных подразделений в ходе спецоперации значимыми и высоко оценил их вклад в решение поставленных задач.
Президент России Владимир Путин высоко оценивает вклад, который регионы страны вносят в поддержку армии в рамках специальной военной операции, сообщает ТАСС. Эту информацию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, подчеркнув важность и значимость такой помощи.
По словам Пескова, многие регионы активно поддерживают военные подразделения, формируют собственные подразделения и проводят интенсивную работу в этом направлении. Особо был отмечен вклад Приморья, действия которого получили положительную оценку со стороны президента. Путин отметил, что эта работа ведется постоянно и требует значительных усилий.
Поддержка со стороны регионов включает в себя формирование подразделений и всестороннюю помощь, что подчеркивает важность их усилий для достижения целей специальной военной операции. Эти действия обеспечивают необходимую поддержку армии и способствуют выполнению поставленных задач, отмечают в Кремле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать в стране 48 научно-производственных центров для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В июле Путин отметил, что в текущем году будет выпущено 18 тыс. беспилотников. В начале апреля он распорядился удвоить производство дронов в России.