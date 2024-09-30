Назван рекомендованный доход для ипотеки

Рекомендуемый доход для обслуживания ипотеки увеличился на 1,5% с начала года

Tекст: Вера Басилая

Размер рекомендованного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки, достиг 103,2 тыс. рублей, что на 1,5% больше по сравнению с началом года, передает «РИА Новости».

По состоянию на 1 августа 2024 года средний размер ипотечного кредита сократился на 16,7%, составив 3,32 млн рублей, а срок ипотеки уменьшился на 4,2%, до 289,5 месяца. В то же время средневзвешенная ставка увеличилась на 2,3 процентного пункта, достигнув 10,2%.

Наиболее высокий показатель рекомендованного семейного дохода зафиксирован в столице и регионах. В Москве он составил 223,9 тыс. рублей, в Московской области – 140,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 133,8 тыс. рублей. Замыкают ряд Ленинградская область со 108,2 тыс. рублей и Ханты-Мансийский АО с 105,1 тыс. рублей.

Среди регионов наиболее значительный рост рекомендованного дохода наблюдался в Москве с увеличением на 20,8%, а также в Самарской, Новосибирской, Волгоградской и Оренбургской областях и Санкт-Петербурге. В то же время в ряде регионов, включая Приморский край и Башкирию, значение индикатора снизилось.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что при увеличении рекомендованного дохода растут и реальные доходы граждан. «Говорить о существенном ухудшении ситуации с обслуживанием ипотечных кредитов пока не приходится», – отметил он, подчеркнув важность контроля за кредитной нагрузкой и планированием финансов.

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