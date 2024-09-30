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В Харькове военкомы избили мужчину с черепно-мозговой травмой
В Харькове военные избили и удерживали мужчину с черепно-мозговой травмой
В Харькове люди в военной форме избили мужчину, который проходил лечение после черепно-мозговой травмы, и удерживали его в микроавтобусе, не давая связаться с родными.
По данным украинского издания, инцидент произошел в Холодногорском районе Харькова, где мужчину остановили на улице. Люди в военной форме избили его и затащили в микроавтобус, передает ТАСС.
Пострадавший находился на лечении после черепно-мозговой травмы. Военные отобрали у него телефон, не давая возможности связаться с родственниками.
Ранее в Одессе военкомы избили мужчину до бессознательного состояния.
Между тем, на Украине с начала инцидентов подожгли более 200 автомобилей ВСУ, причем около четверти из них были сожжены несовершеннолетними.