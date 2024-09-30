В Харькове военные избили и удерживали мужчину с черепно-мозговой травмой

Tекст: Вера Басилая

По данным украинского издания, инцидент произошел в Холодногорском районе Харькова, где мужчину остановили на улице. Люди в военной форме избили его и затащили в микроавтобус, передает ТАСС.

Пострадавший находился на лечении после черепно-мозговой травмы. Военные отобрали у него телефон, не давая возможности связаться с родственниками.

Ранее в Одессе военкомы избили мужчину до бессознательного состояния.

Между тем, на Украине с начала инцидентов подожгли более 200 автомобилей ВСУ, причем около четверти из них были сожжены несовершеннолетними.