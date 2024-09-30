Жителей Первомайского круга ЛНР начали эвакуировать из-за пожара

Tекст: Денис Тельманов

Жителей Первомайского городского округа Луганской Народной Республики эвакуируют из-за пожара в поселке Сокологоровка, передает ТАСС.

Пожар повредил и уничтожил несколько домов, а также создал опасность для других зданий. В связи с этим проводится эвакуация жителей с помощью трех автомобилей, которые доставляют людей в пункты временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь.



Глава округа Сергей Колягин сообщил, что жители, пострадавшие от пожара, могут обратиться за информацией по телефону оперативного дежурного администрации. Он также подчеркнул, что борьба с огнем продолжается, хотя тушение осложняет сильный порывистый ветер.

Колягин выразил благодарность всем, кто участвует в ликвидации пожара, отметив, что оперативный штаб продолжает свою работу над устранением последствий возгорания.

Ранее сообщалось, что Первомайский округ ЛНР из-за пожаров остался без воды, электричества, интернета и мобильной связи.